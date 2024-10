Por ano, Reclame AQUI investe R$ 10 milhões em eventos. Hoje acontece mais um

Por ano, o Reclame AQUI investe, em média, R$ 10 milhões no desenvolvimento de empresas e profissionais que buscam excelência no atendimento ao cliente e na jornada dos seus consumidores.

O orçamento em questão é destinado aos eventos anuais, como o Prêmio Reclame AQUI e o RA Trust Experience, que acontece hoje, dia 8 de outubro, no Villa Blue Tree, em São Paulo.

Em 2023, o evento reuniu mais de 600 participantes e 34 palestrantes de diferentes segmentos. Este ano, em sua sétima edição, o encontro vai colocar em pauta como a experiência do consumidor promove mudanças estratégicas nas empresas.

“O RA Trust Experience é uma oportunidade para as empresas se conectarem independentemente das verticais de trabalho que atuam, é um evento em que profissionais de experiência do cliente conseguem encontrar bench fora de seus segmentos e histórias inspiradoras que os ajudam a oxigenar seu dia a dia de trabalho”, diz Felipe Paniago, CMO e Cofundador do Reclame AQUI.

Quem vai participar do RA Trust Experience?

O evento contará com a presença de grandes nomes como:

Lídia Gordijo, da Buser

Renan Cavalcanti, da Estrela Bet

Sarita Besada, do Quinto Andar

A fundadora da Key University e do CSX Week , Camila Barbalho

Alexandre Robazza, do Sebrae

Os fundadores do Reclame AQUI , o CEO Edu Neves e o CMO Felipe Paniago

O CEO do RH Summit Leo Kaufmann

A account director do Spotify Brasil , Thais Altschuller

O sócio de tecnologia e proteção de dados da b/luz , Fernando Bousso.

“Além de valorizar e dar destaque às empresas com boa reputação na plataforma, a ideia é dar luz a pautas importantes da jornada de consumo, explorando cases e boas práticas das empresas que se preocupam em construir relações de confiança com seus consumidores”, diz Felipe.

O que esperar do evento?

A programação do RA Trust Experience inclui:

Painel “Métricas pra que te quero: ROI em iniciativas de CS e CX ”

Painel “Como marcas globais se adaptam para gerar identificação com o público local”

Painel “O sucesso do empreendedor que escuta seu cliente onde ele estiver”

Painel “Empresas são feitas de pessoas: conciliando produtividade e saúde mental”

Painel “O que o seu cliente diz no Reclame AQUI, para além das reclamações”

Painel “Mais uma palestra de IA? Sim, dessa você vai gostar!”

Painel “Como se manter RA1000 em um segmento Não Recomendado”

Painel “Protegendo o consumidor de fraudes e golpes para uma experiência de milhões”

Painel “Muito cliente em todo lugar ao mesmo tempo: ainda existe atendimento personalizado?”

Painel “Fala na cara: o que o consumidor realmente pensa sobre as marcas”

Workshop “Atendimento do futuro: inovação e adaptação para chegar ao próximo nível da experiência do cliente”

Workshop “O atendimento campeão: como resolver os problemas mais espinhosos do seu cliente sem conflito”

Os fundadores do Reclame AQUI estarão no painel, “Como a voz do cliente melhora sua empresa: transformando feedback em ação”.

“Esse painel vai tratar de como colocar o cliente no centro da estratégia do negócio de verdade e de como os feedbacks dos clientes através de plataformas como o Reclame AQUI, o Google, entre outras, podem ajudar a melhorar as suas estratégias de negócios e a vender mais”, conclui Felipe.

