Podcast A+: Empreendedorismo social e o papel das empresas na sociedade

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o papel estratégico da responsabilidade social corporativa em tempos de Covid-19.

Quais devem ser os compromissos das empresas com a sociedade? Qual é o impacto que os negócios devem ter na inclusão social e na preservação do planeta? Qual é o papel esperado das marcas na construção de um mundo melhor? Todas essas questões, que já vinham orientando as decisões estratégicas dos executivos e influenciando a escolha de consumidores e investidores, ganharam ainda mais força com a pandemia.

Os novos e complexos desafios impostos pelo coronavírus têm exigido respostas coletivas, que envolvam o setor público e a iniciativa privada e mobilizem toda a sociedade. Num cenário de crise sanitária, econômica e social sem precedentes, a empatia, a solidariedade, o cuidado com o outro e com a natureza são temas que se tornaram ainda mais urgentes.

Muitas companhias já entenderam que a transformação da sociedade é também sua responsabilidade e, por isso, apostam no empreendedorismo social. Negócio bom é aquele capaz de conciliar retornos financeiros, sociais e ambientais.

Desde a chegada da Covid-19, que ampliou as desigualdades e colocou mais gente em situação vulnerável, a população como um todo tem se revelado mais generosa. Segundo o Instituto Locomotiva, mais de 86 milhões de brasileiros receberam algum tipo de doação na pandemia, e 60% dos que receberam ajuda também doaram.

A solidariedade – de indivíduos, empresas e organizações – faz a diferença na vida de quem mais precisa, e ela nunca foi tão necessária. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatida a importância da responsabilidade social corporativa em tempos de pandemia. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Andrea Matsui, CEO do Instituto Alicerce; Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin; Susy Yoshimura, diretora executiva do Instituto GPA; e Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: