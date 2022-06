Podcast A+: Eleições 2022 – o que pensam os eleitores a 4 meses das urnas?

Faltando quatro meses para os brasileiros reencontrarem as urnas, como está a corrida presidencial? O episódio do Podcast A+ desta semana debate os últimos números dessa disputa. Acaba de ser divulgada a terceira pesquisa do Instituto FSB para o Banco BTG Pactual sobre as eleições de 2022.

O levantamento revela que a disputa está cada vez mais polarizada entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Se o atual presidente manteve o índice da pesquisa anterior, 32% das intenções de voto no 1º turno, o ex-presidente cresceu cinco pontos percentuais em um mês, atingindo 46% do eleitorado.

Com a saída de João Doria (PSDB) da corrida, a 3ª via encolheu ainda mais. Na primeira pesquisa BTG/FSB, no fim de março, todos os pré-candidatos desse grupo reuniam 24% da preferência dos eleitores. Em abril, com a desistência de Sergio Moro, o índice caiu para 17%. E agora, sem o tucano, é de apenas 13%.

Com a polarização crescente entre Lula e Bolsonaro e o caminho para a 3ª via cada vez mais difícil, há a possibilidade de a eleição ser definida já no 1º turno. O total de intenções de voto no petista supera hoje a soma do registrado pelos demais nomes.

A pesquisa traz ainda informações sobre a avaliação de governo, a percepção dos eleitores sobre a economia, incluindo expectativas com a inflação, e a opinião sobre temas cujo debate costuma ser explorado pelos candidatos em ano eleitoral e tende a mobilizar a população.

O levantamento, que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de maio, está registrado no TSE sob o número BR-03196/2022.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, a nova edição do A+ reuniu um time de especialistas para interpretar os números: o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

