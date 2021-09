PLAY: Tubarão é um gigante do mar e das telas, no cinema e na TV

Por Danilo Vicente*

Grande Tubarão Branco está entre os lançamentos da semana na Netflix. E me chamou atenção não pela qualidade, mas pela curiosidade. Os filmes de tubarão não acabam! Ano sim, outro também, filme de tubarão.

Por que esse gênero faz tanto sucesso? Muito pelo clássico de Steven Spielberg, de 1975, considerado o primeiro “blockbuster” do cinema — uma obra com grande apelo comercial e orçamento, além de divulgação massiva. Na época, Tubarão se tornou a maior bilheteria da história, mas ficou na posição por apenas dois anos, já que em 1977 um tal de Star Wars apareceu.

Vieram as sequências ao original: em 1978, Tubarão 2 e o mesmo xerife Brody (mais uma vez vivido por Roy Scheider) às voltas com um novo animal aterrorizando; em 1983, pegando carona na tecnologia 3D, uma febre na época, veio Tubarão 3, com a trama em um parque aquático, especificamente o Sea World (então, orgulhoso); em 1987, Tubarão — A Vingança, classificado por Michael Caine, nome mais famoso na tela, como um “filme de contracheque”, ou seja, apenas para ganhar dinheiro.

O pior (ou “o melhor”, para quem é fã) é que a “febre” de tubarões é muito maior, e não para. Pudera. Hoje, os filmes com a temática são sinônimo de diversão. Saíram do suspense e colocaram de vez o pé no trash. Em 2018, Megatubarão apelou para um animal gigantesco, quase imortal. Antes, Sharknado bateu todos os recordes “trasheiros” ao colocar os animais voando em meio a tornados, caindo em terra firme para destroçar humanos. Foram seis filmes da série!

Há produções mais sérias — dentro do possível. Medo Profundo (2017) conta a história de duas irmãs que passam férias no México e são convidadas a fazer um mergulho com tubarões. Eis que ficam presas no fundo do mar. Mar Aberto (2003) é sobre um casal que resolve mergulhar durante as férias (sempre elas, as férias) como forma de “apimentar a relação”. Já dá para imaginar o que vem na trama.

Já são cerca de 50 filmes com tubarões aterrorizando humanos. Cinquenta! A média é de mais de um por ano desde Tubarão de Spielberg. Grande Tubarão Branco (bem fraco, por sinal) é o mais novo, certamente não o último.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

