O que vai mudar na Netflix? Empresa renova estratégia de anúncios para aumentar receitas

A Netflix está planejando desenvolver formatos de publicidade cada vez mais segmentados e personalizados para conquistar CMOs mundo afora. A estratégia visa impulsionar a receita do serviço suportado por anúncios que foi lançado recentemente.

Assim, a gigante do streaming dos EUA apresentou os novos planos para executivos de publicidade durante o festival de Cannes Lions deste ano, realizado sul da França.

Os reesposáveis pela estratégia da empresa foram Greg Peters, co-diretor executivo da Netflix, e Jeremi Gorman, presidente de publicidade global na Netflix. Os dois passaram a semana na França cortejando CMOs e marcas.

Leia também: Netflix registra aumento de assinaturas após cobrar por compartilhamento de senhas

Nas apresentações que fizeram, afirmaram que uma atualização do app poderia incluir campanhas "episódicas" que apresentariam uma série de anúncios diferentes, mas sequenciais, aos consumidores.

Isso evitaria a queixa comum de serem mostrados os mesmos anúncios várias vezes ao assistir a uma série. Esses anúncios poderiam ser apresentados durante programas relacionados, criando um direcionamento mais adequado para cada marca.

Plano com anúncios vai bem

Depois de cortar o compartilhamento de senhas e implementar o plano mais barato com anúncios, a Netflix afirmou em Cannes que agora obtém mais dinheiro por usuário em seus planos com publicidade do que no padrão.

A empresa também está procurando expandir seu negócio de jogos para incluir publicidade, segundo relata o Financial Times. Se o movimento se mostrar efetivo no setor, é certo que a Apple, hoje bastante estagnada no streaming, busque por um movimento semelhante para expandir suas receitas.