Prio Festival de Inverno terá transmissão ao vivo durante seis dias

O Festival de Inverno Rio, um dos principais eventos de música no calendário da cidade desde 2017, passa agora a se chamar Prio Festival de Inverno. Como patrocinadora master, a Prio, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, quer impactar positivamente a sociedade por meio da música.

Realizado pela Peck e com transmissão ao vivo do Canal Brasil para todo o país, o Prio Festival de Inverno reúne artistas e bandas de diferentes ritmos, gêneros e idades durante os seis dias de evento. Nos dias 14, 15 e 16 de julho, de sexta a domingo, o palco recebe Maria Bethânia, Duda Beat, Pitty, DJ Carol Emmerick, Samuel Rosa, Os Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Pedro Sampaio, Ferrugem e Alexandre Pires. Já nos dias 21, 22 e 23 de julho, serão as apresentações de Armandinho, Criolo, Marcelo Falcão, Bala Desejo, Seu Jorge, Natiruts, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e Belo. DJs também animam a programação. Os ingressos já estão com o terceiro lote à venda no site Ingresse, com valores a partir de R$ 110 (meia-entrada).

“A Prio veio para ficar no Festival de Inverno. Queremos nos conectar com eventos emblemáticos para a cidade do Rio e em linha com nossas energias, que reflitam nossas virtudes e surpreendam as pessoas. Há anos investimos em apoiar projetos aderentes aos nossos valores, e a música é um território de muita sinergia com a cultura da Prio baseada na ‘energia humana que gera energia’. Esse é o jeito Prio de retribuir para a sociedade parte de seu sucesso”, afirma o gestor de projetos incentivados e patrocínios da Prio, Gabriel Hackme.

