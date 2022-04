Plataforma de inovação aberta da Nestlé busca startups na Anufood Brazil

A Nestlé, por meio da sua plataforma de inovação aberta “Panela”, que conecta a companhia com colaboradores, startups, universidades e parceiros empresariais do ecossistema de inovação do Brasil, reúne programas com diferentes modalidades. Interessada em parceiros para o desenvolvimento de soluções para os desafios de sustentabilidade, a companhia estará presente na Anufood e as startups poderão se encontrar com o time Panela e conhecer oportunidades de negócios e formas de conexão.

Durante a feira, o time do Panela também vai contribuir com o ecossistema através de duas palestras: a primeira sobre como a Nestlé está conduzindo a transformação digital na manufatura e a segunda abordará uma visão mais sistêmica do negócio de alimentos e bebidas, levando em consideração a relação dos sistemas alimentares e a importância da regeneração.

Lançada em 2021, a plataforma reúne diversos programas. Em alguns casos, a Nestlé pode contratar o parceiro para desenvolver um piloto e, em outros, apoiar o desenvolvimento do negócio. Os projetos apresentados ficam armazenados e são consultados sempre que a Nestlé precisa de alguma solução. Até agora, a companhia já se conectou com mais de 1800 startups, desenvolveu 150 projetos e implementou 50 projetos em escala.

De acordo com Carolina Falcoski, gerente de inovação aberta da Nestlé, a Panela também apoiará no evento o lançamento de uma comunidade de entusiastas do universo de alimentos, que busca transformar a forma como alimentamos o mundo. “#Food representa mais uma etapa do empenho da Nestlé em fortalecer o ecossistema de inovação do Brasil”, declara.

A Anufood é uma feira que abre as portas para produtos inovadores. Nesta 3ª edição, contará com cerca de 300 expositores de 15 países, e mais de 900 marcas.

