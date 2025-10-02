Plataforma aposta em solução ‘AI First’ para democratizar acesso ao retail media

O retail media é uma nova tendência que permite às marcas anunciarem em pontos estratégicos do varejo. A Topsort, plataforma especializada no assunto, aposta em uma estrutura “AI First”, ou seja, baseada em inteligência artificial, para democratizar o acesso ao retail media. Duas marcas que apostaram na ideia já apresentam resultados relevantes.

La Rebaja, rede de drogarias da Colômbia:

Vendas aumentaram em 137%,

ROAS (Retorno sobre o Investimento em Publicidade) foi de 3x,

Taxa de conversão foi de 9,5%.

Daki, aplicativo de entrega de alimentos:

5x de ROAS,

Taxa de conversão de 40% em anúncios.

Francisco Larraín, cofundador e CTO da Topsort, explica que optar por uma plataforma com sistema organizacional centralizado em IA resultou, para as marcas, em: eliminação da necessidade de altos investimentos em desenvolvimento inicial e possibilidade de decisões mais rápidas.

“Construímos a Topsort com base em IA desde o primeiro dia. Isso significa: sem custos inflados de implementação, sem integrações frágeis — apenas decisões mais rápidas e precisas no nível do leilão. Isso permite que os varejistas monetizem em semanas, não em anos”, explica.

Centralização é palavra de ordem na estratégia AI First

Segundo o executivo, a Topsort propõe facilitar um dos maiores desafios do setor: a necessidade de dominar centenas de ferramentas diferentes e manter especialistas em cada uma delas.

“Hoje, os profissionais de marketing enfrentam centenas de ferramentas desconectadas e uma curva de aprendizado íngreme. Nosso sistema resolve isso. Uma plataforma, uma camada de leilão, uma inteligência. Agências e anunciantes podem ativar campanhas em diferentes varejistas e mercados sem precisar reaprender uma dúzia de interfaces.”

A velocidade da transformação digital reforça a relevância do retail media

Segundo o executivo, “a mudança na publicidade digital não está desacelerando — pelo contrário, está se acelerando. Não lutamos contra essa realidade, nós a projetamos. A Topsort dá aos varejistas a capacidade de se adaptar instantaneamente, seja a novos formatos, novos mercados ou novos sinais de dados”. Para a Topsort, o principal objetivo é democratizar o acesso ao retail media.