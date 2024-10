Para pets com deficiência, Petlove cria plataforma de conteúdo e mais 30 produtos especiais

“A vitimização é uma perspectiva humana, cães e gatos não têm essa consciência. Quando bem tratados, com os devidos cuidados, eles continuam alegres e com qualidade de vida”, diz Talita Lacerda, CEO da Petlove.

Sim, os animais de estimação com deficiência podem viver felizes, mas para isso é preciso que tutores, profissionais de saúde e estabelecimentos veterinários entendam sobre o tema.

Para isso, a Petlove se juntou com a ONG Instituto Cão de Rodinhas para criar a plataforma Love que Transforma, ecossistema voltado para a educação e oferta de recursos para garantir a inclusão de pets com deficiência.

“Nossa ideia é ampliar o nível de informação a partir dessa plataforma, que será uma fonte de informação e de serviços, voltada para o público mais técnico e também para os tutores”, completa Talita.

Plataforma e linha de produtos para pets com deficiência

Entre as frentes de atuação, destacam-se:

Orientações práticas para adaptar ambientes e para hospedagem

Serviços a pets com deficiência

Auxílio sobre adaptação e acessibilidade em petshops, clínicas e hospitais veterinários.

A empresa também aproveitou a estratégia para lançar uma linha com 30 produtos específicos para animais com deficiência, com itens que vão desde os que auxiliam na locomoção, proteção, até os que promovem reabilitação e estimulam o equilíbrio do pet.

Segundo a Petlove, a nova linha é caracterizada pelo cuidado e conta com opções como:

Peitorais

Suportes pélvicos

Sacos de arrasto

Plataformas de treinamento

Óleos e medicamentos.

Neste mês, os itens estão disponíveis no e-commerce e as unidades de Oscar Freire e Cidade Jardim estão ambientadas com cadeiras de rodas, que poderão ser encomendadas sob medida, para chamar a atenção para a causa.

“A Petlove tem o propósito de transformar o mundo em um lugar onde os pets sejam felizes e saudáveis, e isso inclui o universo dos pets com deficiência, que, assim como qualquer outro animal, têm muito amor para dar”, conclui Talita.

