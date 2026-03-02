Opinião: focar exclusivamente em KPIs pode custar o futuro da empresa

Por Daniel Pisano*

Imagine comandar um navio atravessando águas desconhecidas contando apenas com o diário de bordo de onde o barco estava dez milhas atrás.

Com certeza você conseguirá relatar a viagem, mas talvez não seja capaz de evitar o iceberg logo à frente.

No mundo dos negócios, os KPIs (Key Performance Indicators) funcionam exatamente como esse registro do trajeto de navegação.

Mas a verdadeira vantagem competitiva reside na capacidade de antecipar movimentos antes que eles impactem o balanço final.

O desafio da digitalização e a falha das métricas tradicionais

Empresas brasileiras avançaram rápido na digitalização. Criaram modelos de assinatura, planos recorrentes, contratos mensais e novas formas de monetização contínua.

Mas poucas companhias se perguntam se os KPIs utilizados realmente sustentam esse novo modelo de negócio.

Um balanço financeiro positivo pode esconder rachaduras silenciosas. O artigo “Digital Business Needs New KPIs”, da MIT Sloan Management Review, corrobora com essa visão.

A publicação destaca que as métricas tradicionais não capturam a complexidade do ambiente atual.

Segundo a publicação, indicadores eficazes não devem apenas reportar desempenho, mas sim orientar decisões estratégicas e gerar vantagem competitiva.

Métricas como lucro operacional e fluxo de caixa permanecem fundamentais, porém são insuficientes para gerir a complexidade de modelos de receita recorrente.

O cenário econômico e a urgência da previsibilidade

O cenário econômico também aponta para a necessidade de previsibilidade.

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil indicam que o país iniciou o ano de 2026 com 73,3 milhões de consumidores com inadimplência.

Isso representa quase 44% da população adulta do país.

Na esfera empresarial a situação é semelhante e a inadimplência entre as companhias brasileiras atingiu um novo patamar em novembro de 2025.

Foram 8,9 milhões de CNPJs com contas atrasadas, de acordo com a Serasa Experian.

Esse cenário de pressão exige que o papel do diretor financeiro evolua de um simples guardião do orçamento para um arquiteto da previsibilidade.

Inteligência antecipatória como estratégia de sobrevivência

A sobrevivência dos negócios depende de transformar dados brutos em inteligência antecipatória.

Apenas com KPIs não existe bússola, mas as informações integradas e assistidas constroem previsibilidade, e essa é chave para navegar em ambientes voláteis.

Um exemplo prático dessa mudança de paradigma ocorreu no setor de planos de saúde voltados para famílias de baixa renda.

No papel, a empresa apresentava um crescimento robusto de base e expansão de receita confirmado pelos KPIs tradicionais.

Contudo, uma análise profunda na carteira de clientes revelou que pequenos atrasos recorrentes de pagamento estavam relacionados a cancelamentos nos meses seguintes.

Ao identificar esse padrão, a inadimplência deixou de ser apenas um número no fechamento do mês para se tornar um indicador preditivo.

Decisões baseadas em dados em tempo real

O resultado não foi apenas redução de cancelamento involuntário, mas a estabilização da receita futura e uma segurança maior para decisões de investimento e expansão.

Dados de cobrança, CRM e operações muitas vezes habitam ilhas isoladas que não se comunicam e a reação tardia pode virar um custo insuportável.

Essa visão estratégica pode ser o diferencial entre manter o negócio onerando ou falir.

O estudo de 5 Tendências para 2026 do IBM Institute for Business Value indicou que 82% dos executivos da América Latina acreditam que perderão vantagem competitiva caso não consigam operar em tempo real.

E eles estão certos, pois no fim do dia KPIs apenas descrevem o percurso.

Otimizar a gestão não significa abandonar as métricas existentes, mas ampará-las em análise preditiva para decisões assertivas.

No fim do dia, relatórios de desempenho apenas explicam o que deu errado ou certo, enquanto decisões baseadas em dados antecipados são as que realmente garantem o fôlego necessário para seguir navegando com segurança.

*Daniel Pisano é Head Investimento da 87Labs e CGO da Payloop.