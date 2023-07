Oi intensifica agenda ESG

A Oi está investindo em intensificar suas iniciativas relacionadas à agenda ESG, buscando promover ações sustentáveis pautadas em boas práticas Ambientais, Sociais e de Governança. Neste mês de julho, a companhia divulga o Relatório de Sustentabilidade, apresentando todas as iniciativas implementadas no último ano. Uma novidade é que a Oi adotou novas metodologias de sustentabilidade empresarial, incluindo o questionário Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), a fim de criar uma mensuração transparente da reputação da empresa diante dos credores.

No âmbito social, o destaque foi o aumento significativo do número de mulheres no core business da empresa. Só no programa Oi Devs, realizado em parceria com a Escola de Programação Lets Code, por exemplo, a Oi contratou 40 profissionais mulheres para sua área de Tecnologia da Informação.

Oportunidade para jovens

Outras ações de impacto social estão sendo divulgadas pelo censo de Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento (DIEP). Entre elas, o recrutamento de novos profissionais da geração Z formados em escolas públicas do Rio de Janeiro e Pernambuco, atendidas pelo NAVE, programa de inovação, tecnologia e Inovação, do Oi Futuro; e o direcionamento de 50% das vagas para grupos minorizados socialmente.

Em 2022, a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, um case do NAVE de Recife, foi reconhecida como a nona melhor escola pública estadual do país pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), demonstrando a eficiência do programa no cenário educacional do Estado.

Governança

A Oi foi uma das companhias na liderança da 7 ª edição do projeto Quem Defende Seus Dados, realizado pelo InternetLab em parceria com a Electronic Frontier Foundation (EFF), com o objetivo de avaliar as ações e políticas de privacidade e de proteção de dados de empresas provedoras de acesso à Internet.

A operadora recebeu pontuação máxima nos quesitos “Informações sobre a política de proteção de dados”, “Protocolos de entrega de dados para investigação”, “Defesa dos usuários no Judiciário” e “Postura público pró-privacidade”. Ainda em relação à Governança, boas práticas pautadas na garantia dos Direitos Humanos foram priorizadas durante revisão do Código de Ética e Conduta da Oi em seu novo Relatório de Sustentabilidade

Já entre as iniciativas divulgadas no quesito Ambiente, vale ressaltar a implementação de um novo Sistema de Gestão Ambiental baseado nos requisitos da norma ISO 14.001, certificação reconhecida internacionalmente que estabelece diretrizes rígidas para a implementação, manutenção e melhoria contínua do desempenho ambiental em organizações.

