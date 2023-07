Danilo Maeda: 100 motivos para a urgência da sustentabilidade

Por Danilo Maeda*

Este é o centésimo texto da coluna sobre tendências e estratégias ESG. Neste espaço semanal inaugurado em agosto de 2021, tenho tentado discutir pontos relevantes para o desenvolvimento sustentável de organizações, sempre com um olhar técnico, prático e de implementação. Espero que o conteúdo seja útil para você que lê tanto quanto o processo de pesquisa, reflexão e redação é valioso para mim.

Aproveito o número "redondo" para voltar ao fundamental e inspirado pelas metas dos ODS, listar cem razões pelas quais a agenda do desenvolvimento sustentável deve ser prioridade nas empresas, governos e sociedade civil. O fundamental importa.

Sustentabilidade tem que ser prioridade hoje para nós próximos anos conseguirmos:

Acabar com a pobreza extrema; Acabar com a fome e a desnutrição; Garantir acesso de todas as pessoas a alimentos seguros e nutritivos; Desenvolver sistemas de proteção social; Garantir direito de acesso a serviços básicos; Distribuir de forma justa e igualitária os recursos essenciais para a vida humana; Proteger as pessoas mais vulneráveis dos impactos causados pelas mudanças climáticas; Aumentar a produtividade agrícola; Fortalecer a agricultura familiar e de povos tradicionais; Proteger a biodiversidade de recursos no campo e espécies selvagens; Acabar com a mortalidade materna e a violência obstétrica; Acabar com a mortalidade infantil por causas evitáveis; Combater epidemias e reduzir suas taxas de mortalidade; Promover saúde mental e bem estar; Garantir acesso a serviços de saúde, nas diferentes especialidades; Atingir cobertura universal em saúde, incluindo acesso a medicamentos, exames e outros recursos; Reduzir os níveis de dependência, abuso e uso nocivo de drogas lícitas e ilícitas; Reduzir as mortes por acidentes em estradas; Reduzir mortes e casos de contaminação por produtos químicos e contaminação de água e solo; Garantir que todos os meninos e meninas completem o ciclo de ensino básico; Permitir que todas as crianças tenham desenvolvimento de qualidade na primeira infância; Assegurar acesso igualitário à educação técnica, profissional e superior; Acabar com o analfabetismo; Eliminar todas as disparidades de acesso à educação, em todos os níveis; Viabilizar uma educação que informe e prepare as pessoas para promover o desenvolvimento sustentável; Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres; Acabar com a discriminação de gênero; Reconhecer e valorizar o trabalho doméstico; Garantir participação e representatividade feminina nas esferas políticas e de poder; Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos; Alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura; Promover acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos; Elevar a qualidade da água e os níveis de tratamento de efluentes; Aumentar a eficiência do uso da água, de modo a promover sustentabilidade deste recurso; Implementar gestão integrada de recursos hídricos; Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia; Aumentar a participação de energias renováveis na matriz global; Elevar as taxas de eficiência energética; Promover crescimento econômico nos países menos desenvolvidos; Elevar a produtividade das economias; Promover políticas públicas que induzam geração de empregos e o empreendedorismo; Estabelecer modelo de crescimento que concilie desenvolvimento econômico e preservação ambiental; Alcançar o alcançar o emprego pleno com trabalho decente para todas as pessoas; Erradicar o trabalho forçado; Erradicar a escravidão moderna Erradicar o tráfico de pessoas; Erradicar o trabalho infantil; Promover direitos trabalhistas; Promover o turismo sustentável, gerando empregos de qualidade com valorização da cultura e ativos ambientais locais; Incluir populações mais pobres no sistema financeiro, com serviços bancários e de seguros acessíveis; Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente; Promover uma industrialização inclusiva e sustentável; Fomentar o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas; Fortalecer a pesquisa científica para desenvolvimento de soluções sustentáveis; Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos; Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de renda; Promover políticas de proteção social; Fortalecer a regulação e monitoramento dos mercados, de modo a evitar ou mitigar crises financeiras; Proteger populações migrantes e refugiadas; Garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível; Urbanizar favelas; Proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis; Reduzir o número de mortes e outros impactos de catástrofes naturais; Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável; Proporcionar acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes; Reduzir o impacto ambiental negativo das cidades; Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; Combater o desperdício de alimentos, desde a produção no campo até a fase industrial, de distribuição e o consumo; Manejar adequadamente produtos e resíduos químicos e reduzir seu impacto no meio ambiente e na saúde humana; Reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; Nas empresas, adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios; Promover práticas de compras públicas sustentáveis; Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos climáticos e catástrofes naturais; Implantar políticas públicas que considerem os impactos das mudanças climáticas; Aumentar o nível de educação e engajamento sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da emergência climática; Cumprir os objetivos do Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global em até 1,5ºC em relação a níveis pré-industriais; Promover soluções regenerativas que contribuam com o sequestro e armazenamento de carbono; Prevenir e reduzir significativamente a poluição de rios, mares e lagos; Proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para assegurar oceanos saudáveis e produtivos; Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos; Acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal; Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas; Promover a gestão sustentável de todos os tipos de florestas; Combater o desmatamento; Restaurar áreas degradadas com espécies provenientes do bioma local; Combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado; Assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha e sua biodiversidade; Reduzir a degradação de habitat naturais; Deter a perda de biodiversidade; Evitar a extinção de espécies ameaçadas; Valorizar os ativos da biodiversidade e distribuir de forma justa os benefícios derivados; Acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; Evitar a introdução e reduzir o impacto de espécies exóticas invasoras; Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra crianças; Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos Reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais; Combater o crime organizado; Combater corrupção e o suborno em todas as suas formas; Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; Proteger as liberdades fundamentais

Além de tudo isso, já sabemos que boas estratégias de sustentabilidade trazem resultados positivos também para as finanças de organizações. Ou seja, é uma agenda que, se bem executada, trará benefícios para o planeta, para as pessoas e para as empresas. Vamos adiante para mais algumas centenas de textos sobre esta área tão desafiadora e apaixonante.

*Danilo Maeda é head da Beon, consultoria de ESG do Grupo FSB

