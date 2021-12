O RH chegou à nuvem e foi para ficar. Conheça as novas ferramentas

Descomplicar as rotinas, facilitar a gestão de pessoas, os processos admissionais, férias, folha de pagamento e, até mesmo, os desligamentos. Essa tem sido a missão da Convenia, HRTech com soluções voltadas para a digitalização e automatização dos processos de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP).

Com um sistema completo, a startup une todas as funções necessárias para desburocratizar os setores, reduzindo o tempo gasto com questões operacionais e, consequentemente entre, destinando-o para as pessoas. Capaz de gerenciar desde processos simples até os mais complexos, a plataforma permite organizar informações e documentos de forma online e segura, em um único lugar, salvo em nuvem.

“O RH sempre foi uma área bastante manual. Por meio da tecnologia, buscamos otimizar alguns processos internos utilizando um software. A partir desse mecanismo, hoje conseguimos liberar até 30 horas das demandas do setor, além de diminuir os índices de erros nas atividades, já que a nossa base de colaboradores está sempre atualizada e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, diz Marcelo Furtado, CEO e cofundador da Convenia.

Atualmente, seus principais parceiros são a Rock Content, Endeavor, GetNinjas, Quinto Andar, entre outras marcas. Somente neste ano, a Convenia chegou a cem mil clientes ativos. Esse crescimento também gerou impactos positivos no quadro de colaboradores que, entre 2020 e 2021, teve um aumento superior a 110%.

Empresas que não estão com as operações alinhadas às normas da LGDP podem receber multas que chegam até R$ 50 milhões. Além de estar alinhado com estas normas, o sistema da HRtech também cumpre os requisitos previstos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A plataforma, que dá autonomia para que colaboradores e gestores consultem holerites, informes de rendimento, solicitação de férias e benefícios, também emite alertas para que as empresas não percam prazos importantes, como vencimento de férias, por exemplo.

“São recursos que facilitam o dia a dia das lideranças e também das pessoas colaboradoras, afinal, além de auxiliá-los nessas rotinas de RH e DP, a ferramenta ainda evita que parâmetros equivocados possam ocorrer”, afirma Furtado.

