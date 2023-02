Empresa criada há 44 anos no interior de SP fatura R$ 1 bilhão com ar condicionado e energia solar

O Grupo Leveros começou como uma prestadora de serviços autorizada da Brastemp em Assis, interior de São Paulo, em 1978. Depois de 44 anos e algumas mudanças no negócio, a empresa oferece hoje soluções nos segmentos de climatização, refrigeração e energia solar e faturou R$ 1 bilhão em 2022.

A companhia conta com uma grande rede de prestadores de serviço, responsável por 60% das vendas, três centros de distribuição e seis unidades comerciais para dar vazão a mais de 40 mil produtos por mês.

Para Tiziano Pravato Filho, CEO e filho do fundador, a expectativa é dobrar de tamanho em quatro anos. Entre as estratégias de crescimento está a criação de franquias da Leveros, projeto que já está em desenvolvimento.

Como o negócio foi criado

O fundador Tiziano Pravato iniciou a empresa sob o nome de Gelo Som, oferecendo serviço de manutenção autorizada da Brastemp em Assis, interior de São Paulo, consertando fogões, geladeiras e demais eletrodomésticos de linha branca.

Em 2005, ele comprou a marca Multi-Ar, passando a vender seus produtos por comércio eletrônico a partir de 2007. Com a expansão de suas operações, em 2010 foram abertos os primeiros centros de distribuição pelo Brasil.

Em 2016, a empresa recebeu investimento da gestora de private equity 2bCapital, com o objetivo de profissionalizar e expandir o negócio. No ano seguinte, eles fizeram o reposicionamento de marca, assumindo o nome Leveros.

A gestão da empresa mudou em 2018, quando Tiziano Pravato Filho assumiu como CEO da companhia. No mesmo ano, foi firmada parceria com a B2W e a Magalu para a venda de serviços de instalação de ares-condicionados nos respectivos portais.

Foco nos prestadores de serviço

O negócio tem como principal objetivo dar assistência e qualificação a sua rede de prestadores de serviço, que é responsável por 60% das vendas de aparelhos de ar condicionado.

"Trabalhamos para que todos ganhem, por isso, possibilitamos os melhores serviços aos nossos clientes, ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento dos parceiros e prestadores de serviços. Hoje temos mais de seis mil profissionais espalhados por todo Brasil", diz o CEO.

Em 2019, a Leveros criou sua própria plataforma de serviços e pós-vendas para operacionalizar o comércio de produtos instalados pelo Brasil, utilizando sua rede de prestadores de serviços terceirizados.

Energia solar

Neste mesmo ano, a companhia ingressou no mercado de energia solar, com a aquisição da SolarSou, que passou a se chamar Leveros Solar, e inaugurou a sua primeira loja conceito, em São Paulo, para atender seus consumidores finais. Hoje, esse braço da companhia é responsável por 12% da receita da empresa.

"Nós já qualificamos mais de 150 empresas para o setor de energia solar fotovoltaica. Criamos um programa de formação para prestadores de serviço de climatização que querem entrar no novo mercado", diz Tiziano.

Crescimento na pandemia

Desde 2020, o faturamento da companhia cresceu 75%.

Na fase de maior restrição da pandemia, o foco da Leveros foi vender para o mercado de pessoas físicas, que queria investir em um aparelho de ar condicionado para sua residência durante o período de "fica em casa".

Com a reabertura, empresas e comércios voltaram a investir, impulsionando o crescimento da companhia nos últimos anos.

"Nós surfamos muito essa retomada do varejo e os investimentos dos empresários. Acreditamos que o mercado não está totalmente aquecido, o que deve garantir bons resultados também em 2023. Em janeiro, nossas vendas já cresceram 28% na comparação com o mesmo período do ano passado", diz Tiziano.

Na pandemia também foi lançada a plataforma Profiz, voltada para o desenvolvimento de prestadores de serviços e parceiros. Por meio de um aplicativo, profissionais certificados dos segmentos de refrigeração e climatização têm acesso a funcionalidades como criação de ordens de serviços, orçamentos, participação em academia de qualificação profissional e marketplace.

Expansão por franquias

Em 2021, o grupo iniciou sua expansão física pelo Brasil, inaugurando sua primeira franquia em Salvador (BA). Atualmente, são três unidades:

Salvador (BA)

Itapema (SC)

Fortaleza (CE), que será inaugurada em fevereiro

Em dois anos, a projeção é estar presente em todas as capitais brasileiras. O investimento inicial é de cerca de R$ 500 mil, com retorno em 18 meses.

De acordo com o CEO, as lojas físicas não tem como principal foco o consumidor final. O espaço serve para encontros de relacionamento para arquitetos, prestadores de serviços parceiros, que conseguem ver todos o portfólio da companhia. Além disso, são realizados treinamentos presenciais nas lojas.

"Nosso negócio não depende das vendas físicas. Temos uma grande rede de prestadores de serviços, e-commerce e presença em grandes marketplaces. A nossa franquia serve como ponto de relacionamento e formação dos profissionais da área", explica.

Com resultado recorde em 2022 e projeções ousadas, Tiziano planeja dobrar de tamanho nos próximos quatro anos, investindo em uma operação omnichannel, integrando lojas físicas e comércio eletrônico. Um novo M&A também deve ocorrer neste ano. Financeiramente, a projeção anual é de um crescimento de 20%.