O fim do link na bio: como o social commerce está mudando o varejo de moda

Por Alan Ribeiro*

A desaceleração de iniciativas de social commerce fora da Ásia, incluindo os desafios recentes do TikTok Shop em mercados ocidentais, expõe um problema mais profundo no varejo de moda.

A jornada de compra fragmentada deixou de ser apenas uma falha de experiência e passou a comprometer o resultado. Em 2026, insistir no “link na bio” como principal ponte entre desejo e transação significa aceitar perda de conversão.

No vestuário feminino, onde a decisão depende de contexto, confiança e validação, separar conteúdo e pagamento é operar contra o comportamento real da consumidora.

O desafio estrutural do abandono de carrinho

Os dados ajudam a entender a dimensão dessa ineficiência. Segundo o Baymard Institute, a taxa média global de abandono de carrinho está em 70,19%, patamar estável há anos, apesar dos avanços em tecnologia.

Parte relevante desse problema está ligada à fricção no checkout, já que 18% dos consumidores desistem por processos longos ou complexos, de acordo com o mesmo instituto.

O problema se agrava no mobile, onde a navegação é mais sensível a interrupções. Ainda assim, é justamente no celular que o e-commerce se consolidou.

No Brasil, o mobile já responde pela maior parte das transações online, superando 70% dos pedidos, segundo relatórios da NielsenIQ Ebit. O setor opera, portanto, com uma contradição estrutural: concentra vendas em um ambiente que penaliza jornadas longas, mas mantém uma arquitetura pensada para múltiplas etapas.

Contexto e narrativa na moda feminina

Essa fricção não é neutra. Cada redirecionamento fora do ambiente onde o interesse foi gerado reduz a probabilidade de conclusão da compra. No caso da moda feminina, isso tem impacto ainda mais direto porque a decisão não nasce de uma busca objetiva, mas de estímulos contextuais.

Uma peça não é escolhida apenas por categoria ou preço, mas por narrativa, recomendação e identificação. Quando uma consumidora descobre um produto em um vídeo, em um story ou em uma conversa, ela está respondendo a um repertório construído naquele momento.

Ao ser levada a um site genérico, com menus e filtros descolados dessa experiência, a marca quebra essa construção. A McKinsey aponta que estratégias de personalização podem aumentar receitas entre 10% e 15%, mas esse ganho depende de continuidade. Sem ela, a personalização se perde no momento mais sensível da jornada de compra, que é o pagamento.

O poder do comércio conversacional no Brasil

É nesse ponto que o avanço do social commerce precisa ser interpretado com mais precisão. A projeção da Accenture de que esse mercado deve ultrapassar US$ 1,2 trilhão globalmente não se explica apenas pela migração de canal, mas pela mudança na lógica de compra.

Plataformas de mensagem e redes sociais passaram a concentrar não só a descoberta, mas também a consideração e a decisão. No Brasil, o WhatsApp se consolidou como principal interface digital cotidiana, com penetração massiva na população conectada, segundo dados da própria Meta e levantamentos recorrentes da Mobile Time.

Nesse ambiente, a jornada deixa de ser linear e passa a ser construída em diálogo. Quando o pagamento é incorporado a esse fluxo, por meio de links dinâmicos que já carregam produto, valor e condições, a venda deixa de depender de navegação e passa a depender de contexto.

Conversão e custo de aquisição (CAC)

A resistência a esse modelo costuma se apoiar no argumento de perda de escala ou controle. Ele não se sustenta diante dos números atuais do varejo de moda digital.

Taxas médias de conversão no e-commerce giram entre 2% e 3% globalmente, segundo a IRP Commerce, enquanto o custo de aquisição de clientes segue pressionado pelo aumento do preço da mídia, como mostram análises recentes da Statista.

O modelo tradicional já opera com alto desperdício. Transferir parte da jornada para interações assistidas, com pagamento resolvido no próprio fluxo de conversa, não reduz escala, reduz dispersão. Mais do que isso, reposiciona o pagamento como elemento ativo da conversão, e não como uma etapa isolada no fim do funil.

Preservando o contexto da compra

O abandono do “link na bio” não é uma mudança estética ditada pelas plataformas, mas uma resposta a um problema estrutural do varejo de moda. Em um ambiente onde a atenção é disputada em segundos e a decisão é construída em tempo real, separar conteúdo, relacionamento e transação significa abrir mão de eficiência.

Integrar pagamento à experiência não é apenas encurtar a jornada, é preservar o contexto que sustenta a compra. As marcas que entenderem essa lógica tendem a capturar mais valor com menos fricção.

As que insistirem em empurrar a consumidora para fora desse fluxo continuarão investindo para gerar interesse que não se converte.

*Alan Ribeiro é Diretor de Marketing da Único Pag, especialista em comércio eletrônico e experiência do consumidor, atua há mais de uma década analisando estratégias digitais e acompanhando tendências do varejo online.