Nova campanha da Fila homenageia mulheres no esporte. Confira

Fila lança campanha intitulada ‘Seu Jogo Tem Poder’, que representa a força feminina, enaltecendo a presença das mulheres no esporte e o poder que tem para mudar histórias de vida. A campanha conta a história da tenista e medalhista olímpica Luisa Stefani como uma atleta que pode inspirar futuras gerações. Além da protagonista do filme, marcam presença também as atletas Jhennifer Alves, nadadora e medalhista pan-americana, Marcela Vita e Sophia Chow, sensações do beach tennis.

A produção tem como principal objetivo retratar a importância do esporte como transformador social, promovendo conversas entre as atletas da marca e algumas jovens do Talentos do Capão, projeto social apoiado pela Fila que promove a inclusão de adolescentes no esporte, ampliando as oportunidades para um futuro melhor.

Para Luisa Stefani, o esporte mudou tudo, desde hábitos, metas, objetivos e até os sonhos. “O tênis foi e, ainda é, minha maior escola”, declara.

A atleta Maria Eduarda Melo também diz que o projeto e o esporte mudaram a vida. “Eu costumava ser bem tímida, mas o esporte me ajudou a despertar um lado mais extrovertido, além disso, também melhorou minha autoestima e a forma como enxergo o mundo. Aprendi a ter muito mais respeito por mim mesma e também pelo próximo”, afirma.

Atualmente a associação localizada no Capão Redondo, extremo sul da capital paulista, conta com um centro de treinamento que conta com professores nas modalidades triathlon, maratona aquática e ballet.

Entre as 150 adolescentes atualmente atendidas, Ana Clara, Rebeca, Isabella, Maria Eduarda e Mirella foram convidadas para entrevistarem as profissionais que participaram, além de representarem a entidade que já levou jovens a competirem em diversas cidades brasileiras e países como Chile, Estados Unidos e Itália.

“Tudo começou em novembro em 2010, quando três pessoas com o mesmo ideal se uniram com um objetivo em comum: tirar as crianças da rua e acolhe-las”, declara Ana Cristina da Costa Fernandes, responsável pelo projeto.

