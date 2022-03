Nestlé investe em novo hub tecnológico em Araras (SP)

A Nestlé Brasil iniciou a implantação de um hub de tecnologia em Araras, em São Paulo, que será um ambiente colaborativo e de trabalho remoto para troca de experiências entre as 14 unidades da companhia espalhadas pelo Brasil. O espaço também vai contribuir para aumentar a produtividade e estender a conectividade entre os 900 técnicos da área de Operações por meio de tecnologias remotas e assistência a distância.

O novo hub, batizado de Centro de Competências Nestlé Brasil, está sendo construído em uma área anexa à fábrica de Araras, que foi revitalizada para abrigar o prédio, com previsão de inauguração ainda este ano. O espaço tem capacidade para receber 150 profissionais em trabalho remoto, com salas de operações e de reuniões, além de mais de 50 estações de trabalho.

“Vamos aumentar a produtividade por meio de recursos digitais. Teremos assistência remota em tempo real, um ambiente totalmente conectado, otimizando a colaboração entre equipes, além de trazer muito mais flexibilidade”, afirma Donir Costa, diretor de Engenharia da Nestlé Brasil.

Segundo Donir, entre as diferentes atividades possíveis com integração de equipes remotas, estão treinamentos, monitoramento dos principais indicadores de desempenho das fábricas em tempo real, suporte técnico e auditorias, bem como visitas virtuais inclusive internacionais.

Os benefícios do hub para atividades remotas incluem otimização dos espaços físicos, custos menores e redução de CO₂ com menos deslocamentos e representa, ainda, um diferencial para atrair e reter talentos, na medida em que une tecnologia e colaboração.

O Centro de Competências Nestlé Brasil em números

Reforçando os compromissos ambientais da Nestlé, o novo projeto priorizou a ocupação racional e sustentável do terreno total de 16 mil metros quadrados — o hub será instalado em 5,8 mil metros quadrados, com uma área de preservação permanente de 4,9 mil metros quadrados e geração de energia com painéis solares instalados em 7,4 mil metros quadrados.

O investimento é de R$ 10,4 milhões em um hub que será um importante suporte para os demais aportes previstos para as fábricas da Nestlé em 2022, como novas tecnologias, transformação digital e indústria 4.0, linhas para ampliação de capacidade, maior produtividade e inovação em produtos, além de investimentos com foco ambiental, entre soluções em eficiência energética e uso de biomassa em substituição a gás. A companhia vai investir mais de R$ 1,8 bilhão no Brasil em 2022.

Jornada de transformação digital

Esta iniciativa no novo Centro de Competências é uma evolução da estratégia de conectar a equipe de Operações das fábricas com os especialistas iniciada com a implementação do Centro de Inovação Tecnológica (CIT), no Parque Tecnológico São José dos Campos (SP), onde a companhia participa de um ecossistema que já abriga representantes de 280 empresas e quatro universidades.

O objetivo da Nestlé com esta estrutura, inaugurada em 2021, é acelerar a pesquisa e desenvolvimento de inovações dentro do conceito de Connected Factory e de Indústria 4.0, além de fomentar um ecossistema com colaboração interna e externa nessa frente, inclusive com a formação de novos talentos para atuar com olhar para a transformação digital.

A estrutura fica muito próxima à fábrica de Caçapava, planta “lighthouse” da Nestlé em que são desenvolvidas e testadas soluções tecnológicas que, se aprovadas, seguem para rollout em outras unidades da empresa em toda a Zona Américas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também