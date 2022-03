Receita da Infracommerce chega a R$ 166 milhões no 4º trimestre de 2021

A Infracommerce, ecossistema digital independente para commerce, registrou receita de R$ 166 milhões no 4º trimestre de 2021, um aumento de 155% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Houve também alta na quantidade de transações no ecossistema da empresa, resultando em um crescimento de 92% do GMV no período.

A companhia destaca ainda que o seu lucro bruto total no último trimestre de 2021 foi de R$ 83 milhões, alta de 143%. Outro destaque do período fica para o Ebitda Ajustado, que teve aumento em 122%, resultando em R$ 18 milhões.

Já no acumulado do ano, a Infracommerce registrou receita líquida de R$ 423 milhões, alta de 79% em comparação a 2020, crescimento no GMV de 52% em relação ano passado e aumento no lucro bruto de 75%, totalizando R$ 205 milhões. O Ebitda ajustado em 2021 teve aumento de 24%, R$ 26 milhões.

O último trimestre teve destaque ainda pela consolidação dos M&As e forte crescimento orgânico, no ano a Infracommerce teve expansão em todos os indicadores operacionais.

Financeiros e operacionais

Receita líquida de R$ 166 milhões no último trimestre, acréscimo de 155% em relação ao mesmo período de 2020, quando a receita foi de R$ 65 milhões;

A Infracommerce registrou um GVM total de R$ 2,4 milhões no 4T21, aumento de 92% comparado com ao 4T20;

Lucro Bruto de R$ 83 milhões no 4T21, com margem bruta de 50%;

EBITDA Ajustado de R$17,7 milhões no 4T21, com margem de 10,7%;

Processamento de 30 milhões de produtos neste trimestre, com 65% dos pedidos sendo entregues em até 48 horas no Brasil e 89% no estado de São Paulo;

A Companhia ampliou sua capacidade de atração e desenvolvimento de pessoas, terminando o trimestre com 3.908 #Infras engajados;

Recorde de 520 clientes no ecossistema, versus 201 no 4T20. Durante o trimestre, foram registrados 40 novos contratos fechados;

Take rate 33% maior no período, saindo de 5,1% no 4T20 para 6,8% no 4T21;

A Companhia reafirma suas projeções para 2022 e espera um GMV de R$ 13 bilhões, uma receita líquida de R$ 950 milhões (quatro vezes superior a 2020), e um EBITDA de R$ 80-100 milhões.

