Natural One vai dar R$ 75 mil para projetos sustentáveis. Inscreva-se

A Natural One, marca líder em sucos 100% naturais no Brasil, abriu inscrições para o projeto Coletivo Natural, que vai premiar três projetos que envolvam cultura de sustentabildiade e criatividade. A iniciativa nasce com o propósito de catalisar e impulsionar ideias disruptivas. Dez projetos serão pré-selecionados pelo time da Natural One e depois encaminhados para votação popular. Os prêmios serão de R$25 mil reais. As inscrições vão até o dia 22. Os três negócios mais votados serão anunciados em 20 de setembro e receberão ainda mentoria exclusiva digital, por meio de lives.

Os negócios precisam se conectar com três categorias: natureza criativa, alimentação saudável e/ou empreendedorismo sustentável. “Durante as inscrições, os candidatos precisam apresentar suas ideias e nos contar por que seu negócio deve ser selecionado e mentorado pelo nosso time”, diz Rafael Catolé, head de marketing e exportação.

Para formar o júri, foram convidados Geraldo Rufino e Rafaella Cappai, além do time da Natural One.

“Quando recebi o convite me senti fazendo parte de algo grandioso para todo. Estou ansioso para ver tanta gente de mente inovadora e brilhante entrando em ação com projetos que podem mudar nosso futuro”, diz Geraldo Rufino, presidente do conselho da JR DIESEL, maior recicladora automotiva da América Latina.

“É muito gratificante fazer parte de uma ação que inclui muitas das minhas paixões — como alimentação saudável, natureza, criatividade, empreendedorismo e sustentabilidade — e que tem o objetivo real de incentivar potências criativas e transformar realidades”, afirma Rafaella Cappai, criadora da Espaçonave.

No Dia da Natureza, 4 de outubro, o Coletivo Natural vai anunciar os vencedores e como seus projetos foram desenvolvidos.

