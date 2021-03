Narrativas sobre epidemia e vacina são só capítulos da disputa geopolítica

Segundo o The New York Times, o relatório da Organização Mundial da Saúde sobre Wuhan e a covid-19 informa que a origem da pandemia é mesmo provavelmente a transmissão do novo coronavírus de morcegos para seres humanos, por meio de outro animal. A OMS afastou, segundo a mesma fonte, a possibilidade de o SARS-CoV-2 ter "escapado" acidentalmente de experiências laboratoriais.

Vamos aguardar. A única certeza: os críticos apontarão uma suposta falta de independência da OMS em relação à China, enquanto esta dirá que sempre esteve certa quanto às hipóteses sobre o surgimento da pandemia que varre o mundo. A geopolítica, a exemplo da política, nutre-se não apenas de fatos, mas de narrativas, e não tanto de provas quanto de convicções.

O nascimento da pandemia é um capítulo da disputa global. Outro é a guerra em torno da distribuição desigual das vacinas pelo planeta. A regra atual é "farinha pouca, meu pirão primeiro". Quem pode mais corre mais para tentar quebrar a próxima onda nacional de contágios e portanto de óbitos. Quem pode menos, que espere sua vez. Que se vire.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

