Movimento UniãoBR deixa legado e inova na reestruturação da Bahia

O UniãoBR, movimento voluntário que surgiu durante a pandemia em 2020, realizou uma ação durante as fortes chuvas que atingiram a Bahia no final de 2021. O UniãoBR criou um hub de emergência em parceria com as ONGs Liga do Bem, Amigos Solidários e Cufa Bahia, a fim de ajudar os mais afetados pelas enchentes. E o trabalho continua até hoje, pois o objetivo é realizar uma ajuda assistencial com legado, reconstruindo equipamentos públicos das cidades mais afetadas.

A instituição realizou a compra de mais de 60 mil refeições prontas da Simple Nutri, como risotos e sopas com nutrientes (verduras e proteínas). Esse tipo de ajuda humanitária é usado em grandes catástrofes pelo mundo.

Tatiana Monteiro de Barros, uma das fundadoras do UniãoBR, diz que o movimento está sempre criando novas alternativas para chegar mais rápido nos atendimentos. Segundo ela, o movimento atua de forma emergencial, mapeando o que pode ser feito e o acompanhamento até que os afetados possam retomar sua rotina que foi interrompida durante a crise. A compra das refeições com a Simple Nutri foi inédita no Brasil e assertiva, pois a logística é simples, a pessoa não precisa de gás para esquentar a comida, somente água.

O Movimento UniãoBR arrecadou mais de 700 toneladas de produtos, como alimentos, cestas básicas e colchões, além de R$ 9 milhões para reconstruir hospitais, postos de saúde e escolas.

As doações foram feitas por empresas e instituições, como Itaú, Americanas, FedEx, Zurich, SulAmérica, Instituto FAR, Instituto Helda Gerdau, Instituto BRF, Fundação Maria Emilia, Souza Cruz, Grupo Trigo, Azul, 3R Petroleum, Eneva, Rumo Logística, Instituto Viva Vida, Tambasa, Fundação Amor Horizontal, Febraban, ABBC, Bomix e Simple Nutri Além das empresas, artistas como Fabio Porchat, Rafa Kaliman, Luciano Huck e Marcos Mion e Carlinhos Brown ajudaram na arrecadação.

