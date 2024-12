Marina Fraga: como conciliar a maternidade com os negócios?

Por Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes

Empreender sempre foi um caminho repleto de obstáculos e combinar essa jornada com o papel de mãe trouxe uma nova dimensão de aprendizados. Como mãe e CEO, vivi momentos que moldaram minha carreira, além da forma de enxergar a liderança feminina no mercado de trabalho, especialmente em um setor tão dinâmico e criativo quanto o de produção de conteúdo infantil.

Percebi que a maternidade não apenas transforma quem somos, mas também contribui para um novo olhar em relação ao papel que exercemos enquanto líderes. Os primeiros meses após o nascimento do meu filho foram desafiadores, cheios de novas responsabilidades, ao mesmo tempo em que encontrei uma força interior que até então desconhecia. A resiliência, a capacidade de adaptação e a clareza nas decisões são habilidades que a maternidade me trouxe e que considero essenciais na minha posição à frente de uma empresa.

Como muitas mães, enfrentei as dificuldades de conciliar trabalho e família. No entanto, descobri que me tornei mais eficiente no uso do tempo e mais objetiva nas decisões. Planejar minha rotina para equilibrar esses dois mundos foi crucial e essa habilidade reflete diretamente na maneira de fazer gestão. Cada minuto passou a ter mais valor e estabelecer prioridades tornou-se um exercício diário.

O papel da mulher na transformação empresarial

As mulheres têm um papel único na indústria, principalmente quando ocupam cargos de liderança. Empresas com maior presença feminina em posições mais altas apresentam 39% mais chances de alcançar resultados financeiros superiores, reforçando o impacto positivo da liderança feminina na inovação e no desempenho organizacional (Diversity Matters Even More, McKinsey, 2023). Ser uma CEO que também é mãe me ajuda a conectar melhor com o público-alvo do nosso projeto: famílias e crianças. Essa visão mais empática e humana que levo para os negócios acaba sendo um diferencial competitivo.

No mercado de entretenimento infantil, onde atuo, é essencial criar estratégias que dialoguem com os valores das famílias. Nosso projeto “3 Palavrinhas” é um exemplo disso: trabalhamos para oferecer conteúdos educativos, seguros e que reforcem princípios positivos.Liderar uma empresa que impacta diretamente na formação das crianças é também uma extensão da minha experiência como mãe.

Desafios e aprendizados da jornada

Conciliar a maternidade com viagens de trabalho, metas de expansão internacional e posição de líder de uma equipe diversa não é simples. Já me peguei no dilema de estar longe do meu filho por conta de compromissos profissionais, o que exige um planejamento cuidadoso e uma rede de apoio sólida. Tenho a sorte de contar com um marido presente e uma equipe que entende a importância de equilibrar vida pessoal e profissional.

Essas barreiras também me ensinaram a importância da flexibilidade. No ambiente corporativo, isso significa liderar com empatia, compreender as demandas dos colaboradores que também enfrentam suas próprias jornadas e incentivar a criação de um espaço de trabalho mais inclusivo e adaptável.

Minha jornada como empreendedora e mãe me mostrou que é possível equilibrar essas duas esferas e, mais do que isso, que uma pode potencializar a outra. Mulheres líderes trazem perspectivas únicas e a maternidade, ao invés de ser vista como um obstáculo, pode representar uma força transformadora.

Seja nos momentos de desafio ou nas grandes conquistas, acredito que estamos moldando não apenas nossas carreiras, mas também o futuro do mercado e das próximas gerações. Para mim, o maior aprendizado da liderança feminina é este: ser vulnerável e resiliente ao mesmo tempo liderar com propósito e, acima de tudo, abraçar as mudanças que a vida nos traz como parte do nosso crescimento.

* Marina Fraga é CEO da Oinc Filmes, estúdio de animação infantil responsável pelo “3 Palavrinhas”, canal infantil com mais de 11 milhões de inscritos no Youtube. Administradora com especialização em Empreendedorismo e Gestão Estratégica (PUC Minas) e pós-graduada em Vendas e Negociação (PUC RS), tem ampla experiência em liderança, gestão de projetos e expansão internacional.

