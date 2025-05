Marca de colchões argentina inaugura ‘sala da soneca’ em coworking de São Paulo

O conceito de “sala da soneca” ganha popularidade na mesma medida em que a saúde e o bem estar dos colaboradores entram cada vez mais em foco na cultura organizacional brasileira. Aproveitando a tendência, a marca argentina de colchões tecnológicos SleepCalm aposta em uma nova ação.

Apelidadas de “siestários”, da famosa tradição de cochilos após almoço espanhola, a “siesta”, três cabines para descanso foram instaladas na unidade da Avenida Paulista da WeWork.

O coworking contará com a presença dos siestários até o dia 30 de maio. O principal objetivo é promover o bem-estar como um dos pilares da produtividade no ambiente corporativo, assim como os produtos da marca SleepCalm.

Como fazer para tirar um cochilo?

O ambiente conta com três cabines de descanso — duas equipadas com o colchão original da marca e uma com o modelo híbrido.

As sessões podem ser agendadas de segunda a sexta-feira e são programadas para 45 minutos: das 13h às 13h45, das 14h15 às 15h e das 15h30 às 16h15. A reserva pode ser feita de forma simples e rápida pelo aplicativo utilizado para agendamentos no WeWork.

Por que incentivar siestas?

A iniciativa segue uma tendência crescente de valorização do descanso no ambiente de trabalho. De acordo com dados de janeiro 2025 da plataforma global de empregos Indeed, 34% dos profissionais entrevistados admitiram ter cochilado durante o expediente pelo menos uma vez no último ano — um reflexo da busca por pausas mais significativas no dia a dia.

Já uma pesquisa do instituto Datafolha, também do mesmo período, revela que 64% dos brasileiros defendem a redução da carga máxima de trabalho, enquanto 43% afirmam não ter tempo suficiente para lazer e descanso.

“Esses dados reforçam a percepção de que pequenos intervalos têm se consolidado como uma ferramenta essencial para recarregar energias e promover um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Uma equipe descansada é, naturalmente, mais eficiente e engajada”, conclui Malena Martin, CMO da SleepCalm.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube