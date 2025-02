5 profissões para quem gosta de saúde e bem-estar

A área da saúde é um dos setores mais dinâmicos e essenciais da economia, com alta demanda por profissionais qualificados e projeções de crescimento contínuo. O Brasil conta com mais de 6,5 milhões de trabalhadores na saúde, segundo dados do Ministério da Saúde, e São Paulo concentra a maior parte dessas oportunidades, impulsionado por uma rede diversificada de hospitais, clínicas, laboratórios e instituições de pesquisa.

A capital paulista abriga mais de 50% dos melhores hospitais do país, de acordo com rankings especializados, tornando-se um polo de inovação e especialização na área.

Com o envelhecimento da população e o avanço da tecnologia médica, novas oportunidades surgem constantemente, exigindo profissionais atualizados e capacitados.

Algumas carreiras se destacam não apenas pela estabilidade e alta empregabilidade, mas também pelos salários atrativos. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e analistas clínicos estão entre os mais procurados, mas há também espaço para outras especializações estratégicas.

A seguir, destacamos cinco profissões nesse setor, detalhando suas funções, áreas de atuação, requisitos de formação e médias salariais na região de acordo com o Glassdoor. 1. Médico

O médico diagnostica e trata doenças, além de orientar pacientes sobre a manutenção da saúde. Podem atuar em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e consultórios particulares. A formação exige graduação em Medicina, com duração média de seis anos, seguida de residência médica para aqueles que querem se especializar em alguma área.

Média salarial: R$ 5.152,00 por mês, para médicos iniciantes e generalistas

2. Enfermeiro

O enfermeiro presta assistência direta aos pacientes, administra medicamentos, coordena equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem e desenvolve planos de cuidados. É ele o profissional responsável pelo cuidado intensivo aos pacientes e por funções como: administrar remédios, avaliar os sinais vitais, e reportar ao médico caso haja alguma alteração significativa.

Podem trabalhar em hospitais, clínicas, home care e unidades de pronto atendimento. A formação requer bacharelado em Enfermagem, com duração de quatro anos, e registro no conselho regional da categoria.

Média salarial: R$ 3.636,00 por mês.

3. Fisioterapeuta

O fisioterapeuta atua na prevenção e reabilitação de disfunções físicas, utilizando técnicas como exercícios terapêuticos e recursos manuais. Podem atuar em clínicas de reabilitação, hospitais, academias e atendimento domiciliar. A formação exige graduação em Fisioterapia, com duração de quatro a cinco anos, e registro profissional.

Média salarial: R$ 5.000,00 por mês.

4. Nutricionista

O nutricionista é responsável por avaliar e orientar os hábitos alimentares, elaborando planos nutricionais personalizados para promover a saúde. Eles podem atuar em hospitais, clínicas, escolas, empresas e consultórios particulares. A formação requer graduação em Nutrição, com duração de quatro anos, e registro no conselho profissional. O profissional também pode se especializar em áreas correlatas como; nutrição de diabéticos ou portadores de Síndrome do Intestino Irritável.

Média salarial: R$ 3.000.00 para profissionais iniciantes.

5. Psicólogo

O psicólogo estuda o comportamento humano e oferece suporte terapêutico para questões emocionais e mentais. Eles atuam em consultórios, hospitais, escolas, empresas e organizações não governamentais. A formação exige graduação em Psicologia, com duração de cinco anos, e registro no conselho regional.

Média salarial: R$ 5.000,00 por mês.

Existe concurso público para a área?

Quem deseja ingressar na área pública pode participar de diversos concursos para profissionais da saúde. Hospitais universitários, secretarias municipais e estaduais de saúde frequentemente abrem vagas para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Os concursos públicos oferecem estabilidade e benefícios atrativos, sendo uma boa opção para quem busca segurança na carreira.

Por que escolher essa área?

A demanda por profissionais de saúde é constante e tende a crescer, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, entre outros.

O envelhecimento populacional, o aumento da conscientização sobre a importância do bem-estar e a expansão dos serviços de saúde contribuem para a valorização dessas carreiras. Além disso, a área da saúde oferece diversas possibilidades de especialização e desenvolvimento profissional. Mesmo aqueles que não desejam atuar em contato direto com o público, podem se dedicar a pesquisas e à área acadêmica.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as oportunidades e características das profissões na área da saúde é fundamental para quem deseja ingressar nesse setor. Informações sobre funções, áreas de atuação, requisitos de formação e perspectivas salariais auxiliam na tomada de decisões conscientes e alinhadas aos objetivos pessoais e profissionais.

Além disso, estar ciente dos concursos públicos disponíveis amplia as chances de uma carreira estável e bem-sucedida.