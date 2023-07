Make-A-Wish promove a 1ª edição do Wish Dish com restaurantes renomados

A Make-A-Wish Brasil, organização sem fins lucrativos dedicada a realizar os sonhos de crianças com doenças graves, anuncia o lançamento da campanha "Wish Dish", iniciativa inovadora que visa arrecadar fundos para apoiar e realizar os sonhos de crianças com doenças graves. A organização se uniu ao Foodness, consultoria especializada no ramo de bares e restaurantes, para oferecer aos amantes da gastronomia uma oportunidade única de contribuir para essa nobre causa. Durante o período da campanha, que ocorrerá entre os dias 17 de julho e 20 de agosto, 20% das vendas de pratos selecionados dos restaurantes participantes serão revertidas para ajudar a tornar realidade os sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves.

“O Wish Dish é um sonho antigo nosso. Este ano a ação está sendo possível devido ao apoio do Foodness que fez uma grande articulação com os restaurantes participantes. Além deles, também tivemos o apoio de Pierre Berenstein, CEO da Bloomin Brands no Brasil – grupo do qual o Abbraccio faz parte –, para engajar as outras marcas de restaurantes participantes da campanha, compartilhando mais de sua experiência e parceria de anos com a Make-A-Wish. Ou seja, reforçamos aqui um dos principais valores da nossa organização, que é atuar em comunidade, criando um ecossistema de engajamento e colaboração em prol das crianças”, ressalta Thais Bernardini, diretora executiva da Make-A-Wish Brasil®.

A Make-A-Wish Brasil está entusiasmada em contar com a participação dos seguintes estabelecimentos:

Abbraccio: Lasagna Bolognese — Lasagna preparada com massa fresca, carne bovina e suína, mix de queijos ricotta, mozzarella e parmesão, e molho pomodoro:

Também participa da campanha a Lasagna Bianca, a opção vegetariana da casa, preparada ao molho Alfredo com espinafre, brócolis e mix da casa de seleção especial de queijos parmesão, ricota e mozzarella:

Capim Santo: Ravioli de Tapioca — Recheado com queijo canastra, acompanhado de molho de ervas:

Deus ex machina: Estrogonofe de Frango — Tradicional estrogonofe de sobrecoxa de frango flambado no Jack Daniel's, acompanhado de arroz branco e batatas fritas rústicas:

Le Jazz: Sopa de Cebola — Gratinada com baguete e queijo gruyere:

Maní: O Ovo - Sobremesa — Sorvete de gemada, coquinho crocante:

Cabruca/Dengo: Bolinho de Estudante — Bolinho de tapioca com queijo típico da Bahia, acompanhado de geleia de mel de cacau e pimenta:

"O propósito da Make-A-Wish Brasil tem total sinergia com os valores e a cultura do Foodness. Alimentação é amor e o Wish Dish é a possibilidade de trazer impacto positivo e conexão entre os restaurantes e clientes realizando sonhos. Estamos extremamente orgulhosos em unir forças para a campanha Wish Dish. É uma oportunidade incrível para nossos renomados restaurantes fazerem a diferença na vida de crianças com doenças graves. Estamos emocionados por poder fazer parte de uma iniciativa tão significativa e convidamos todos a se juntarem a nós nessa jornada de solidariedade", afirma Renata Cruz, fundadora do Foodness.

Além das vendas realizadas no mês da campanha Wish Dish, o público também pode contribuir antecipadamente fazendo doações através do site da Make-A-Wish Brasil. A disponibilidade dos pratos mencionados e as informações sobre os restaurantes participantes podem variar de acordo com a localização.

