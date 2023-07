SBF oferece suporte jurídico a colaboradores trans para retificar nome

O Grupo SBF, ecossistema esportivo que conecta as marcas Centauro, Fisia, NWB, FitDance, X3M e OneFan, iniciou o projeto Trans Identidade, que visa oferecer suporte jurídico para colaboradores trans que desejam retificar o nome civil e identidade de gênero nos documentos de identificação. A ação tem parceria com o escritório de advocacia Xavier Gagliardi Inglez Verona Schaffer – XGIVS.

“Hoje, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode solicitar ao cartório de registro civil de origem a adequação da certidão de nascimento ou casamento à sua identidade de gênero. Contudo, sabemos que nem sempre é simples realizar a retificação dos documentos. Assim, vamos nos colocar ao lado de nossas pessoas colaboradoras na busca por esse direito, oferecendo todo o apoio necessário”, diz Melissa Guimarães, vice-presidente de RH do Grupo SBF.

Como o projeto funciona?

A empresa vai apoiar os profissionais desde a orientação jurídica até o trâmite burocrático nos cartórios, com todos os valores incluídos no processo integralmente custeados pelo Grupo. "É uma alegria enorme poder participar de um projeto que vem fazendo a diferença na vida de tanta gente e ajudando cada atleta a correr atrás de um aspecto tão fundamental da identidade como o nome”, afirma Rafael Gagliardi, sócio do XGIVS.

Além da ação Trans Identidade, o Grupo SBF realiza também ações de conscientização e acolhimento. Uma delas é o letramento por meio de um guia prático com dicas sobre como incluir pessoas LGBTQIAPN+ de forma respeitosa. A empresa também firmou recentemente novas parcerias no âmbito da diversidade, visando mais vagas afirmativas. Dessa vez, em parceria com TransEmpregos e Transpor, ambos focados em empregabilidade de pessoas trans, com o objetivo de incentivar líderes a contratarem profissionais LGBTQIAPN+, criando um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Mundo corporativo ainda deve na inclusão da comunidade LGBTQIA+, diz líder

Microagressões aos LGBTQIA+ no ambiente corporativo: o debate que falta

Oi convoca comunidade LGBTQIAPN+ para desafio no TikTok