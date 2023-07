Fundação Dom Cabral reúne organizações sociais em evento anual

A Fundação Dom Cabral (FDC) reuniu na última semana as organizações que participam do Pilaris, programa de gestão para líderes de organizações sociais desenvolvido pela FDC. Criado para apoiar e ensinar essas organizações a serem autossustentáveis e mais atrativas para investimentos, o Pilaris é um programa de desenvolvimento da gestão de longa duração e tem como objetivo impulsionar o impacto positivo dessas organizações, que contribuem com a melhoria da vida de milhões de pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade.

Por meio da Educação Social, a FDC busca acelerar esforços, investindo em ações educacionais e capacitação para a redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento sustentável e econômico.

“Reunir as pessoas que integram o Pilaris proporciona uma troca de aprendizados e experiências, além de promover conexões. Com a Educação Social, buscamos oferecer educação de qualidade para que as organizações sociais possam evoluir em governança e gestão, ampliando assim seus resultados e alcançando cada vez mais pessoas. Atualmente, contamos com 39 organizações no Pilaris, nosso objetivo é chegar a 44 organizações até o fim de 2023”, afirma Ana Carolina Almeida, vice-presidente de Educação Social na Fundação Dom Cabral.

Objetivos alcançados junto ao Pilaris

Com o Pilaris, a Fundação Dom Cabral contribui para a profissionalização da gestão das organizações e melhoria dos resultados, “nós estamos com a FDC desde 2017 e tivemos inúmeros ganhos desde então, tanto da relevância no nosso propósito como no cuidado com as pessoas e projeção de mercado, que são resultados dessa qualificação e acompanhamento com a Fundação Dom Cabral”, diz Xavier Vieira, presidente da Appa Arte e Cultura.

O executivo comenta ainda como a grade de conteúdo é importante para as organizações do terceiro setor. “A FDC traz uma expertise alinhada com os mais respeitados padrões de negócios mundiais para um nicho de mercado que poucas vezes tem oportunidade de se especializar, que é o terceiro setor. A FDC traz ferramentas para que as organizações consigam alcançar seus objetivos”, afirma.

O encontro, realizado anualmente, reuniu cerca de 100 pessoas, representando as organizações participantes do programa e contou com a presença dos professores Carlos Penteado Braga e Edgard Pitta, que levaram um importante debate sobre governança com o tema “Panorama ESG: Mobilizando capital filantrópico em investimento de impacto”.

Sérgio Rabelo, gerente executivo de Jovens e Organizações Sociais, e Ana Carolina Almeida, vice-presidente de Educação Social na Fundação Dom Cabral, também participaram do encontro, que aconteceu de forma híbrida, com 70 pessoas no campus Aloysio Faria da FDC em Nova Lima (MG) e mais de 40 pessoas acompanhando de maneira remota.

