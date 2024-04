Make-A-Wish Brasil se junta a 15 restaurantes para realizar sonhos de 15 crianças doentes

Comer fora é um lazer que todo brasileiro ama, e em 2023 gastamos cerca de R$ 60 bilhões em refeições em restaurantes, lanchonetes, cafés e afins, segundo a ABIA.

A ONG Make-A-Wish Brasil pretende aproveitar esse gosto do brasileiro por comer fora e pedir delivery para gerar uma ação de deixar a barriga cheia e o coração quentinho.

A organização, dedicada a realizar os sonhos de crianças com doenças graves como câncer, promove até o dia 30 de abril a segunda edição do Wish Dish.

Na campanha, 15 espaços gastronômicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba irão destinar 20% das vendas de pratos especiais ao trabalho da ONG.

“Algo que faz parte da vida de muitas pessoas, como desfrutar de bons momentos com familiares e amigos enquanto apreciam uma deliciosa comida, agora também ajuda a realizar sonhos”, comemora Thais Bernardini, diretora-executiva da Make-A-Wish Brasil.

A meta desta edição

A meta da ONG é realizar 15 sonhos com o valor arrecadado. Para conseguir alcançar este objetivo, ela convidou restaurantes com gastronomia diversa, com pratos típicos, sobremesas, pizzas e hambúrgueres.

Abbraccio , Le Jazz Brasserie e Veridiana Pizzaria são alguns dos participantes do Wish Dish.

Os espaços que arrecadarem mais de R$ 7.500 poderão vivenciar o Wish Workshop, uma experiência na qual os seus funcionários planejam uma jornada de sonho que será concretizada com a Make-A-Wish.

Para ajudar os estabelecimentos a bater a meta, a Make-A-Wish também irá contar com a parceria da consultoria Foodness, especializada no setor de alimentos e bebidas.

“Alimentação é amor, e o Wish Dish é a possibilidade de trazer impacto positivo na vida de crianças, através da conexão entre os restaurantes e clientes que ajudarão a realizar sonhos”, afirma Márcia Lago, head de eventos do Foodness.

O menu dos sonhos

Estes são os estabelecimentos que estão participando da campanha, seguidos do prato especial oferecido:

São Paulo

Abbraccio - Lasagna de massa fresca;

Le Jazz Brasserie - Terrine Campagne;

Veridiana Pizzaria - Pizza Zucchini;

Dalva & Dito - Macarrão com Feijão;

Deus - Spaghetti com frutos do mar;

Aze Sushi - Hand Roll;

Sassá Sushi - Hot Roll Atum;

Vinil Burger - Xisba;

Perobah - Maminha na manteiga;

Café Zinn - Bolo de maçã;

Maui Poke House - Poke Ah;

Sharik Arabian - Espeto de frango;

Frida e Mina - Combo de 5 bolas;

Rio de Janeiro

Abbraccio - Lasagna de massa fresca

Café Zinn - Bolo de maçã

Marine Restô (Fairmont Rio) - Galeto Carioca

Campinas

Abbraccio - Lasagna de massa fresca

Curitiba

Ibérico Gastronomia - Dia Del Sueño

