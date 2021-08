Maioria dos pais vê riscos de segurança on-line dos filhos e teme golpes

À medida que as escolas começam a retornar às aulas, um novo estudo da McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE), líder em segurança pessoal para consumidores, mostra que, embora os pais estejam cada vez mais preocupados com a segurança on-line de seus filhos, muitos estão finalmente levando isso a sério e procurando educar melhor as crianças sobre o bem-estar digital.

Com mais da metade das crianças em idade escolar participando do aprendizado online no ano letivo devido à pandemia, apenas 34% dos pais não viram nenhum risco aumentado para a segurança online de seus filhos. Os pais estão preocupados com a segurança online de seus filhos com exposição a golpes (85%), compartilhamento de informações pessoais (85%), fake news (81%), conteúdo ilegal (82%) e cyberbullying (79%).

Agora, à medida que as escolas voltam presencialmente, 91% dos pais acreditam que seus filhos devem aprender sobre bem-estar digital e segurança online na sala de aula. Mas, apesar de apenas 5% acreditarem que é de sua própria responsabilidade, muitos pais já estão tomando medidas para proteger seus filhos. Dos pais brasileiros que participaram da pesquisa, 36% afirmaram ter adotado medidas para educar sua família sobre bem-estar digital e outros 17% optaram por adquirir uma nova proteção de segurança online.

“Levar os alunos de volta à escola com segurança é um imperativo para os pais após as interrupções do último ano letivo e essa preocupação se estende às condições sanitárias”, diz Paula Xavier, Head de Marketing da McAfee para América Latina. “Sabemos que muitos pais procuram tranquilidade online e estamos percebendo que estão cada vez mais conscientes dos perigos do mundo digital, por isso procuram escolas que os ajudem a educar os filhos sobre o comportamento online seguro. No entanto, é bom ver que muitos também estão fazendo o mesmo em casa e muitas vezes é o mais efetivo.”

Veja abaixo dicaspara que os pais preparem os filhos para voltarem à escola com segurança.

Prepare seus dispositivos: assim como preparar as crianças para a volta à escola arrumando mochilas com antecedência, é bom se certificar de que qualquer dispositivo que as crianças usarão para a escola ou lição de casa esteja atualizado com suas configurações mais recentes, incluindo soluções de segurança.

assim como preparar as crianças para a volta à escola arrumando mochilas com antecedência, é bom se certificar de que qualquer dispositivo que as crianças usarão para a escola ou lição de casa esteja atualizado com suas configurações mais recentes, incluindo soluções de segurança. Acesso de casa com segurança: Use uma VPN quando as crianças acessarem serviços de aprendizagem online de casa para garantir a privacidade da conexão de internet com criptografia em nível de banco, e impedir que hackers roubem informações pessoais, como senhas ou dados.

Use uma VPN quando as crianças acessarem serviços de aprendizagem online de casa para garantir a privacidade da conexão de internet com criptografia em nível de banco, e impedir que hackers roubem informações pessoais, como senhas ou dados. Ensine a responsabilidade pessoal: com a fake news sendo uma grande preocupação para muitos pais, é importante que os pais eduquem seus filhos sobre notícias falsas e como identificá-las. Peça às crianças que questionem o conteúdo que lêem ou chequem a veracidade para determinar se é confiável.

com a fake news sendo uma grande preocupação para muitos pais, é importante que os pais eduquem seus filhos sobre notícias falsas e como identificá-las. Peça às crianças que questionem o conteúdo que lêem ou chequem a veracidade para determinar se é confiável. Discuta o bem-estar digital ao redor da mesa de jantar: embora possa parecer um assunto enfadonho, é importante que as famílias discutam regularmente a segurança online em casa. Os pais devem conversar com seus filhos sobre como detectar um esquema de phishing, o que fazer se houver uma violação de dados e como manter o bem-estar digital.

