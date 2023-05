Quais são as franquias brasileiras com mais unidades no exterior? Veja ranking

As franquias brasileiras cresceram 16% no exterior em 2022. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que 213 redes nacionais atuaram em 126 países no último ano.

O levantamento indica que o segmento de Moda continua liderando a lista por número de marcas, porém diminuiu a sua participação, de 44 para 40, empatando com Saúde, Beleza e Bem-Estar, que em 2021 contava com 36 redes no exterior.

Alimentação subiu de 27 para 32 marcas, Educação chegou a 26 marcas, Serviços e Outros Negócios chegou a 21 marcas, seguido pelo segmento de Casa e Construção, que chegou a 20 no exterior. Confira a pesquisa completa aqui.

Quais são as franquias com mais unidades no exterior?

Posição Marca Unidades no exterior em 2022 1º IGUI 285 2º O Boticário 181 3º Oakberry Açaí Bowls 143 4º Smart Fit 122 5º Gazin Semijoias 109 6º Acium 81 7º Localiza 81 8º Chilli Beans 51 9º TOTVS 45 10º Espaçolaser 44