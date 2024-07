Mega-Sena acumulada: quanto rendem R$ 47 milhões na poupança

Quanto rende R$ 47 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 47 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 276.877,00, considerando a taxa de rendimento de 0,5891% registrada em junho de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 47 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 47 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,68% ao ano gera um rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 457.013,33. Após descontar o imposto de renda de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias, o rendimento líquido seria de cerca de R$ 388.461,33 por mês.

Rendimento de R$ 47 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 47 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 4.555.300,00 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 379.608,33 por mês.