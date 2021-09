L’Oréal Brasil é eleita líder mundial em Saúde e Segurança pela RoSPA

Após vencer nas categorias Comercial e Melhor Case Internacional, a L’Oréal Brasil foi eleita líder mundial em Saúde e Segurança ao receber o Troféu Sir George Earle, da Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA). Este prêmio reconhece a excelência das instituições na gestão de riscos e a promoção contínua de uma cultura de saúde e bem-estar dentro e fora do ambiente de trabalho.

Entre as iniciativas que levaram a L’Oréal a ser premiada estão ações como o envolvimento dos funcionários nas ferramentas de saúde e segurança, o plano de reação da empresa à covid-19 — liderado por um time multidisciplinar, o programa Share & Care, que cuida da saúde, segurança e bem estar dos colaboradores para além do local de trabalho, e o programa de Direção Segura da L’Oréal Brasil, responsável pela gestão da frota da empresa.

“Esse prêmio exemplifica um dos principais valores da L’Oréal: pessoas em primeiro lugar. Nossos colaboradores estão no centro do nosso negócio e contribuem todo dia para um ambiente dentro e fora do trabalho seguro e saudável”, diz Marcelo Zimet, presidente da L’Oréal Brasil.

“O time brasileiro foi definitivamente além das expectativas. Estamos muito impressionados com o que L'Oréal Brasil vem fazendo para contribuir com o bem-estar e segurança dos seus funcionários, assim como com o que conquistou em circunstâncias desafiadoras. Uma vitória merecida do nosso troféu de maior prestígio”, declara Errol Taylor, CEO da RoSPA.

RoSPA Health & Safety Awards é um dos prêmios mais prestigiados e reconhecidos do mundo no setor de Saúde e Segurança, com quase 2.500 inscrições, cobrindo cerca de 2.000 organizações de 46 países. Fundada em 1916, a Royal Society for the Prevention of Accidents é uma organização britânica com presença global que visa salvar vidas e prevenir ferimentos que podem mudar vidas como resultado de acidentes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube