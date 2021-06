Livelo fecha parceria com Modalmais e se fortalece no mercado financeiro

Por Márcio de Freitas*

A Livelo e o banco digital Modalmais firmaram acordo para ampliar as possibilidades de acúmulo e troca de pontos dos cartões Classic, Platinum e Infinite. Por meio da parceria, os clientes do programa de fidelidade Modalmais rewards poderão transferir seus pontos para a Livelo e ter acesso a um catálogo com mais de 800 mil opções de produtos e serviços para resgate. A Livelo busca se consolidar dentro do universo financeiro, depois de entrar no mercado B2B, em 2018. É mais um passo para se projetar como aliada do varejo por meio de soluções que impulsionam vendas.

Capilaridade maior

“No último ano temos investido na união com alguns dos principais bancos do país para alcançar clientes de todas as regiões brasileiras e com diferentes perfis de consumo, alavancando cada vez mais a nossa capilaridade e penetração no universo financeiro. Agora, celebramos o acordo com o primeiro banco digital de investimentos, no mês de nosso quinto aniversário, incrementando a nossa proposta de valor”, diz Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

Choque elétrico

Alto executivo do setor de energia avalia que a aprovação da MP da Eletrobras “cria custos desnecessários para o Sistema Elétrico Brasileiro”, onerando consumidores finais e empresas. “O processo foi muito politizado. Resta agora somente manter um diálogo constante com o Ministério de Minas e Energia, sempre aberto ao diálogo, para atuarmos na mitigação dos impactos para as empresas, consumidores e toda a sociedade.” O impacto de jabutis inseridos pelo Congresso no projeto traz uma sobrecarga de quase R$ 70 bilhões nas tarifas.

Choque 2

Outros pontos que desagradaram o setor: reservas de mercado e subsídios para geração termelétrica; o aspecto intervencionista sobre as instituições setoriais, em especial a estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), cuja atribuição é planejar a expansão do sistema elétrico e terá de lidar com instalação compulsória de 8 mil MM em térmicas a gás no norte, nordeste, centro-oeste e áreas do sudeste, onde não há produção de gás – logo exigem ga$oduto$. Há ainda a obrigação de sabatina no Senado para os diretores do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que gere a operação de todas as usinas e linhas de transmissão de todo sistema elétrico nacional. A entidade foi constituída, por lei em 1998, como uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, sob forma associação civil sem fins lucrativos, fiscalizada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Brasileiros repudiam carga tributária

Pesquisa da DataPoder360 em parceria com a Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas) revela: 95% dos entrevistados acham que já pagam mais impostos do que deveriam e 89% acreditam que o poder público não faz bom uso do que arrecada. Somente 26% creem que, caso um novo imposto sobre o açúcar seja criado, por exemplo, ele seria de fato destinado à saúde pública – 69% acham que serviria somente para aumentar a arrecadação. Foram ouvidas 2.500 pessoas em 512 municípios nas 27 unidades da Federação.

Doação

A Louis Dreyfus Company (LDC) está doando mais de R$ 1 milhão para ajudar hospitais no combate à covid-19. A doação beneficiará diretamente 33 hospitais em 31 municípios brasileiros onde a companhia atua, com recursos em dinheiro ou equipamentos hospitalares e de segurança para os profissionais de saúde. O Brasil continua num cenário alarmante com relação à pandemia de covid-19. Apesar do andamento da vacinação no país, as instituições e profissionais de saúde continuam enfrentando uma batalha difícil contra o coronavírus.

Novo sócio

Bernardo Weaver é o novo sócio das áreas de Penal Empresarial e Compliance, Investigações e Direito Sancionador do BMA Advogados. Ex-secretário executivo do Comitê de Sanções do BID, Bernardo atuou, ainda, em empresas listadas em bolsas dos EUA, Canadá, Europa e Japão. A chegada de mais um sócio com expertise mundial reforça o perfil do BMA como player full service no mercado nacional e internacional.

Mercado de edtechs

A Rocketseat produziu um estudo em parceria com Sebrae e Broggini que analisou o mercado de edtechs no mundo. De acordo com o levantamento, o valor de mercado dessas empresas de educação cresceu 500% entre 2017 e 2021. Em 2020, as edtechs do mundo todo fecharam o ano avaliadas em mais de US$ 89 bilhões. Já em 2021, o valor ultrapassa US$ 100 bilhões, atingindo a marca de aumento em valor de mercado de mais de US$ 80.

Digital pra todos

Como assegurar que o acesso e os frutos da economia digital sejam para todos? Essa é a principal pergunta que norteia as reflexões do terceiro e-book da coletânea "A economia digital passada a limpo”. O livro, que será lançado nesta terça pela Fundação Dom Cabral (FDC), reúne opiniões de acadêmicos, gestores públicos e executivos. Ele faz parte de uma coletânea de sete livros, que foi planejada para apresentar, ao todo, as cem questões mais instigantes sobre a economia digital e sobre como ela afeta os países, o Brasil e as empresas.

Digital para todos 2

Marcelo Preto, gerente executivo de Telecom na TecBan discute, por exemplo, que é fundamental ter um rápido início de implantação e de expansão do 5G para que o Brasil se posicione globalmente em termos econômicos, endereçando inclusive temas relacionados à redução do fosso digital que afeta boa parte de nosso amplo território. Já o artigo da presidente da Microsoft Brasil, Tânia Consentino, aponta como é possível reduzir o gap digital feminino na área de tecnologia, com exemplos e práticas que ajudam a tirar as mulheres da invisibilidade para ocuparem posições de destaque no setor.

Sabor da inovação

Evento online da Nestlé para mais de mil colaboradores de 200 varejistas de todo o Brasil sinalizou caminhos para ampliar as vendas em um cenário de grandes mudanças no comportamento. O encontro abordou quatro pilares: como acelerar o crescimento, o que fazer para liderar o desenvolvimento de categorias, como crescer com plataformas digitais e alavancar as vendas com inovações. "A inovação sempre esteve no nosso DNA. Neste ano, serão lançados 250 novos produtos, sendo que cem deles já no primeiro semestre. É muito importante continuar nos adaptando, porque isso é o que garante o nosso sucesso. E precisamos fazer isso inovando com nossos parceiros varejistas”, afirma o CEO da Nestlé, Marcelo Melchior.

Cruz Vermelha

A Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo será intensificada para ajudar mais pessoas neste período. Até o momento, duas ações realizadas no Centro distribuíram 450 kits de inverno (cerca de 1,5 tonelada) para a população de rua. Em outra atividade, no Centro de Integração e Cidadania (CIC) do Imigrante, na Barra Funda, foram ofertados 150 kits de higiene (sabonetes, escovas e pastas de dentes, xampus e condicionadores, álcool em gel e máscaras) para os atendidos reforçarem os cuidados contra o coronavírus.

Pix em parcelas

O Digio lançou mais uma opção para facilitar a vida financeira dos usuários do cartão de crédito e da conta digital. Agora, os clientes podem realizar transações Pix de forma parcelada. A função pode ser usada para pagamentos de R$ 50 até R$ 3000 e pode ocupar até 40% do limite da fatura do cartão de crédito.

Parceria

A HTM Eletrônica realizou desenvolvimento de aparelho, em trabalho conjunto com o Hospital Israelita Albert Einstein, para reduzir o impacto das comorbidades físicas decorrentes de doenças crônico-degenerativas. O primeiro projeto aprovado é para produção de um novo aparelho que utiliza inteligência artificial para indicar o melhor tratamento a pacientes com o diagnóstico de úlceras diabéticas. E já conta com aprovação da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

Em Portugal

A startup brasileira de recrutamento JobConvo está iniciando sua operação em Portugal em parceria com o grupo Talenter. A empresa investiu cerca de R$ 500 mil em seu projeto de internacionalização e espera um crescimento de 80% fora do Brasil. O foco é facilitar o preenchimento de 350 vagas no país, em áreas operacionais, telecomunicações, hotelaria, tecnologia, dentre outros trabalhos em terras lusas.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

