José Alexandre Freitas: a tokenização revoluciona o mercado financeiro

Imagine um mundo onde podemos transformar qualquer ativo real em digital. Desde uma obra de arte até uma ação, as possibilidades de investimentos são infinitas. A tokenização tem esse papel e vem revolucionando o mercado financeiro, seguindo a série de inovações trazidas pela digitalização.

Essa tendência tem ganhado força no setor financeiro em razão dos benefícios como transparência, segurança, liquidez e redução dos gastos, tanto para as empresas quanto para os investidores. Ao considerar essa alternativa de investimentos, que está cada vez mais presente no cotidiano dos mercados financeiro e de capitais — segmentos nos quais atuamos oferecendo plataforma financeira digital referência em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários, é que listamos as principais vantagens da tokenização ao investidor e como ela está impactando o mundo dos negócios.

Para ter uma dimensão do potencial de desenvolvimento, estima-se que o mercado global de tokenização tenha um crescimento médio anual acima de 19,5%, entre 2020 e 2025, passando de US$ 1,9 bilhão para US$ 4,8 bilhões no período, segundo previsão da consultoria MarketsandMarkets.

O que é tokenização?

A tokenização é o processo de transformar ativos reais em ativos digitais, que são representados por tokens, que representam o registro digital de um ativo real que pode ser livremente transacionado e negociado por meio da tecnologia blockchain. Como disse anteriormente, os tokens podem literalmente representar qualquer ativo físico ou virtual. Vamos a um exemplo para melhor ilustrar como funciona a tokenização de ativos:

Imagine que uma empresa pretende captar recursos para financiar investimentos, expandir ou ampliar o capital de giro. Geralmente, os recursos são obtidos por meio de uma oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) na bolsa de valores, distribuindo parte de suas ações ao mercado. A tokenização é uma alternativa à forma atual de abertura de capital, podendo transformar participações acionárias em companhias em tokens que podem ser negociados em tempo real, de modo seguro, transparente e a custos mais baixos.

As principais vantagens dessa tecnologia

Agora que você já entendeu como funciona essa tecnologia e os tokens, quero apresentar as principais vantagens da tokenização. A primeira é o dinamismo e a ampla possibilidade de negociação. O mercado de tokens pretende operar sem restrições de horários, com as plataformas de negociação funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, podemos considerar um recurso transformador se compararmos, por exemplo, com as bolsas de valores mundiais, que têm horários de início e fim do pregão predefinidos.

A tokenização também permite pulverizar e distribuir o ativo entre diversos investidores. E ainda elimina as barreiras, viabilizando a negociação sem fronteiras. Isso ocorre porque o token migra entre as wallets (carteiras digitais) dos investidores, independentemente do país de origem.

Essa tecnologia também dispensa intermediários para realizar as transações, o que representa uma disrupção no mercado. Com as soluções inovadoras trazidas pela tokenização, por meio da blockchain, os investidores passarão a não depender de corretoras para fazer a intermediação. Dessa forma, as operações têm custos operacionais menores para quem tokeniza e quem investe, tornando esse tipo de investimento mais acessível.

Além disso, como os ativos são fracionados e distribuídos pela blockchain, facilitam a participação de pequenos investidores, que podem investir em uma opção rentável, gastando um valor menor, em comparação aos custos e taxas de administração de outros tipos de investimento. A tokenização pretende, ainda, mais liquidez devido à simplicidade e à agilidade das negociações.

Esse processo também amplia o leque de opções de ativos nos quais os investidores podem aportar suas posições. Na prática, quase tudo pode ser transformado em um ativo digital, como obras de arte, direitos em geral, inclusive autorais, títulos de crédito, ações de empresas, precatórios e recebíveis de cartão de crédito, por exemplo.

Para ter uma ideia, a tokenização ainda promove a democratização dos investimentos. Por exemplo, quando falamos dos direitos creditórios de pequena monta, abaixo de R$ 10 milhões, temos um volume pequeno para realizar uma transação no mercado de capitais. Em contrapartida, para o segmento de tokens, R$ 1 milhão ou R$ 500 mil já é um direito creditório extremamente interessante em termos de negócio.

A terceira via da securitização

Nós, da Oliveira Trust (OT), acreditamos que a tokenização representa a terceira via da securitização. Antes de falar sobre o atual momento, vale explicar que securitização é o termo usado no mercado financeiro para definir o processo de negociação de dívidas de empréstimo ou contas em atraso, por exemplo, com investidores que aceitam o risco de inadimplência em troca de rendimentos.

Nos últimos 30 anos, período em que estou na companhia, o mercado de capitais brasileiro passou por dois momentos que representaram marcos para o setor. O primeiro foi via companhias securitizadoras e, depois, via fundos de investimento estruturados.

Entendemos que o setor caminha, agora, para o modelo de tokenização das operações de securitização. A expectativa é que a terceira via leve modernidade aos processos e garanta a confiança nas transações realizadas no ambiente digital, com a utilização da blockchain, que atua como rede de segurança para a estrutura por meio de seu sistema descentralizado.

Funciona da seguinte maneira: as informações não ficam reunidas em um único servidor ou em uma única instituição, como nos sistemas atuais. Os dados são pulverizados em uma rede de computadores que, quando sincronizada, fornece as informações referentes aos tokens. Esse procedimento torna praticamente impossível que alguém obtenha ou altere os dados.

Investimento no mercado de tokenização

Cabe reforçar que a Oliveira Trust tem investido em parcerias, investimentos e desenvolvimento de novos produtos, para aperfeiçoar soluções tecnológicas que viabilizem o funcionamento de novas estruturas no mercado financeiro. Para entrarmos no segmento da tokenização, adquirimos no início do ano uma participação na Liqi, startup de tokenização de ativos baseada em blockchain.

A Liqi é uma das empresas de tokenização com maior potencial de desenvolvimento de operações para o mercado de capitais e entendemos que era o momento de investir para nos colocar à frente de um segmento em franca ascensão, agregando valor à nossa missão de trazer inovação e as melhores soluções do mercado para os nossos clientes. Conectando blockchain, tokens e criptomoedas ao mercado tradicional financeiro, a Liqi viabiliza o acesso das empresas ao mercado de capitais e leva para os investidores novas opções de investimento.

Em junho, a Oliveira Trust também anunciou uma parceria para o serviço de escrituração de tokens na plataforma BEE4, primeiro mercado regulado do país de ações tokenizadas de empresas emergentes. A OT trabalha para garantir o controle das titularidades dos ativos, conciliando as transações do ambiente de negociação com o registro no “livro” societário das empresas listadas.

Para investidores, a plataforma oferece a oportunidade de aquisição de ações em empresas com grande potencial de crescimento, em ambiente regulado e com liquidez. Já para essas companhias emergentes, abre-se uma nova fonte de captação de recursos em ambiente seguro e transparente, além de dar visibilidade de seus negócios para o mercado.

As oportunidades para as empresas e investidores são enormes, por isso acredito que o mercado de tokenização vai dar um salto nos próximos anos, contribuindo com o desenvolvimento tecnológico do mercado de capitais. Vamos acompanhar juntos essa transformação!

*José Alexandre Freitas é CEO da Oliveira Trust

