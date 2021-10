Investe Favela abre edital de R$ 1 milhão para empresas periféricas

Desenvolver empreendedores que vieram das “quebradas” brasileiras, gerar impacto nas periferias e distribuir conhecimento através de uma metodologia de educação que recupera déficits do Ensino Básico. Tudo isso em uma mesma ação e com investimento em dinheiro. Pensando nisso, o Investe Favela, com apoio do Alicerce Educação acaba de abrir, para todo o território brasileiro as inscrições do edital “Asfalto Morro Acima”. Os interessados têm até o dia 26 de novembro para preencherem o formulário de inscrições.

A ação vai oferecer até R$ 120 mil para as nove melhores práticas empresariais nas periferias brasileiras, desde que atendam três critérios: empreendedorismo e desenvolvimento econômico, impacto socioambiental do negócio e referência/protagonismo na periferia ou bairro. Após todas as fases de seleção, os vencedores serão eleitos através de voto popular.

Um dos objetivos da parceria conjunta é usar as unidades de reforço escolar de todo o Brasil para que as inscrições do edital atinjam todas as regiões brasileiras.

“É uma experiência com toda a rede de parceiros, que nos ajuda a viabilizar esse tipo de ação. Um dos elementos mais importantes é a troca de experiência. Queremos que grandes marcas saibam os tipos de soluções de negócios que existem dentro das favelas brasileiras”, afirma Liza Simões, presidente executiva do Investe Favela.

“Atualmente o Alicerce tem mais de 107 unidades distribuídas no Brasil para ajudar também jovens adultos a recuperarem o déficit escolar no Ensino Básico. Essa nossa presença é fundamental para o edital, já que nossos líderes e colaboradores estão no dia a dia das periferias brasileiras. O time conhece as necessidades do empreendedorismo pujante dessas regiões”, diz Paulo Batista, CEO do Alicerce Educação.

Os vencedores do edital terão acesso a organizações estratégicas para alavancar os negócios das periferias brasileiras. Além do Alicerce Educação, o Investe Favela coloca os empreendedores em contato com o Sebrae, a consultoria Alvarez & Marsal, a Unisuam — Pólen, Endeavor, entre outros grandes parceiros e investidores.

Etapas

O processo seletivo será dividido em quatro fases, o que inclui as inscrições no edital, entrevistas com a equipe do Investe Favela, um pitch com a bancada de avaliadores e votação popular.

Os nove empreendedores selecionados ganharão o valor dividido em quatro cheques de R$ 30 mil, investidos de acordo com o alcance de metas previamente compactuadas. Além disso, o Investe Favela se torna sócio minoritário das empresas, garantindo presença no dia a dia dos negócios por meio de suporte e mentoria para o crescimento do empreendimento.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube