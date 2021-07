Huawei, PTI e Coopavel criam maior projeto de inovação aberta para o agro

A Huawei Brasil, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-Brasil) e a Coopavel (Cooperativa Agroindustrial) assinaram na última quinta-feira, em Cascavel (PR), um protocolo de intenções para desenvolver uma importante parceria que vai conectar o agronegócio brasileiro à nova tecnologia móvel 5G, mais eficiente, veloz e segura na transmissão de dados. O objetivo é que seja o maior projeto de inovação aberta do Brasil no agronegócio.

Entre as ações previstas, será instalada uma antena de transmissão 5G na área do Show Rural Coopavel, que garantirá suporte tecnológico para testagem e validação de novos produtos e serviços por parte das empresas âncoras, startups e academia. A antena terá um raio de abrangência de até 5 quilômetros, o que ampliará a capacidade das experiências concretas de campo. Será montado também um espaço de coworking para facilitar o ambiente de trabalho das empresas e profissionais envolvidos.

Com a estrutura da rede 5G que será instalada, clientes e fornecedores da Coopavel, como também a indústria de equipamentos e de soluções para o agronegócio, terão a oportunidade de testar e validar diversas tecnologias disruptivas que serão permitidas com a conexão de internet de alta performance, tais como:

a) o monitoramento e a transmissão em tempo real de imagens em alta definição sobre o solo e plantações para acompanhamento à distância e orientações técnicas; b) o funcionamento de máquinas e equipamentos, como tratores, colheitadeiras, plantadeiras, semeadoras e pulverizadores de forma mais autônoma e inteligente; c) informações precisas e detalhadas sobre a alimentação, o comportamento e a saúde dos animais, bem como sobre as condições climáticas.

Serão investidos aproximadamente R$ 6 milhões na fase inicial do projeto. A maior parte dos recursos virá da Huawei, líder mundial em tecnologia 5G, por meio da Lei da Informática, com aportes e execução do Parque Tecnológico Itaipu, responsável pela seleção e incubação das startups, e em ações para atender demandas concretas de inovação aberta da Coopavel e sua rede de cooperados em 21 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. As soluções inovadoras desenvolvidas serão apresentadas já na próxima edição do Show Rural Coopavel, no próximo ano.

