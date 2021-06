Grupo FSB lança nova empresa: a F5 Business Growth

Por Bússola

O objetivo de qualquer negócio hoje é crescer. Os líderes das mais diversas organizações estão em busca de alternativas e soluções que tragam melhores resultados em vendas, engajamento e ganhos financeiros e operacionais. Pensando nisso, o Grupo FSB, com mais de 40 anos de experiência no mercado de comunicação corporativa, lança a F5 Growth Business, com os sócios Renato Mendes e Thiago Cid, para ampliar sua atuação como alavanca de negócios na Nova Economia.

A marca F5 representa o comando de atualização de página no ambiente digital. E é justamente com esse intuito que a empresa foi estruturada: para que as marcas possam ter um parceiro que as oriente e apoie em um processo de se repensar, se reinventar para o novo e destravar crescimento.

“Somos resolvedores de problemas de crescimento. Nossa metodologia coloca o cliente no centro da estratégia do negócio, identifica oportunidades a partir do mapeamento de suas dores, elabora hipóteses e estrutura soluções perenes, que passam por muitos testes e análises”, conta o CEO Renato Mendes, que já foi executivo da Netshoes e é um dos maiores especialistas em growth business no Brasil.

A iniciativa busca realizar em seus projetos a criação e a gestão de novos modelos de negócios digitais, apoiando a transformação cultural e aplicando metodologias e melhores práticas da Nova Economia, sempre com foco na aceleração do crescimento. O conceito e metodologia já atraíram marcas como BV (Banco Votorantim), John Deere e Grupo Fleury, que já contam com projetos para seus desafios de crescimento.

“Não acreditamos em fórmulas milagrosas ou em transformação do dia pra noite. Pelo contrário, nosso foco está na otimizacão constante. Somos obcecados por análises de dados, testes e aprendizados. E tentamos fazer isso o mais rapidamente possível, porque sabemos que o que importa para o nosso cliente é o resultado”, explica o COO Thiago Cid, especialista em Growth.

A F5 chega como nova empresa do Grupo FSB, de que fazem parte as agências FSB Comunicação e Loures Consultoria, o Instituto FSB Pesquisa, além da Bússola, projeto de conteúdo que orienta a tomada de decisão de líderes. Em seu processo de evolução, o grupo empenha cada vez mais esforços para atrair os melhores talentos do mercado, modernizando sua proposta de valor e se posicionando como um parceiro ainda mais preparado para resolver desafios de negócios de seus clientes.

“O lançamento de mais uma empresa do Grupo FSB é um marco para quem tem uma trajetória de mais de 40 anos de história. Conhecemos de perto as dores dos nossos clientes e sabemos que a metodologia da F5 vem para trazer resultado e liderança em um mercado que passa por diversos desafios e transformações”, afirma Diego Ruiz, sócio do Grupo FSB e especialista em inovação e M&A.

Para marcar o lançamento da F5 no mercado, foi realizado um evento online com a presença de André Fatala, CTO do Magalu, e Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company e um dos fundadores do Porto Digital, no Recife-PE.

