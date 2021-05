Governo aposta na irrigação para criar novo oásis no sertão

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, espera criar um novo oásis no sertão. Desta vez no Rio Grande do Norte. Será mais de R$ 1 bilhão investido na fase final da transposição do rio São Francisco para que água chegue à chapada de Apodi, uma das regiões mais férteis no Brasil, mas seca. A exemplo do Vale do São Francisco, com a obra a região viabilizará projetos de irrigação e deverá produzir frutas para o mercado de externo. Com a vantagem logística de estar mais próxima da Europa e dos Estados Unidos, mercados consumidores de produtos de qualidade da agricultura brasileira. A questão financeira já está solucionada, diz Marinho. A obra deve ser inaugurada no próximo ano, com geração de mais de 300 mil empregos para sertanejos assolados pela seca durante séculos.

Receita Biden

O Brasil bateu recorde na taxa de desempregos, ficando em 14,2% no primeiro trimestre de 2021. São 14,3 milhões de pessoas sem ocupação, maior número da série histórica, segundo o IBGE. As previsões apontam para uma recuperação lenta e gradual da economia, com esperança de melhora conforme o avanço do cronograma de vacinação contra a covid-19. A saída – urgente e vital – deste cenário é investir em atividades com impacto positivo na economia a curto prazo.

-

Infra é a estrutura

Gerar emprego e renda de forma rápida é com o setor de infraestrutura. Assim como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aposta em um ambicioso pacote de mais de US$ 2 trilhões de investimentos em seu país, a solução para os brasileiros também passa por projetos de construção pesada. O setor projeta efeitos diretos com rendimento de R$ 40,4 bilhões ao PIB brasileiro até o fim de 2023, arrecadação de R$ 6,4 bilhões em impostos e geração de mais de 943 mil empregos.

Novos mercados

A Fundação Dom Cabral (FDC) anunciou uma parceria com ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança) para ampliar a capacitação de mais de 200 empresas, possibilitando gerar novos negócios, tanto no mercado nacional quanto internacional. A jornada começará com um mapeamento para indicar o perfil de gestão das empresas em várias áreas, abrangendo finanças, vendas, marketing etc. O programa será composto por três pilares: Implementação de um Modelo de Gestão (baseado em indicadores e metas); Educação executiva (para elevar o nível de conhecimento do empresário e de sua equipe em gestão, finanças, marketing, processos, entre outros) e Intercâmbio de melhores práticas entre as empresas (que buscará discutir temas relevantes para o setor).

Mulheres com gás

Começaram ontem, 4, as aulas de um curso de formação de gasistas do programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo em parceria com a Comgás, para uma turma composta integralmente por mulheres. Serão formadas 60 gasistas. Além de qualificá-las para o mercado de trabalho, o projeto ajudará a aumentar a diversidade no setor, que ainda é predominantemente masculino. O curso terá duração de quatro meses com aulas ministradas de forma online e presenciais em laboratórios da Comgás.

-

Sem volta ao passado

A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre) aponta que projeto de lei que prevê a prorrogação de prazos em um ano para a vigência de dispositivos do Marco Legal do Saneamento, representa um retrocesso inadmissível. "O Brasil está passando por um momento de calamidade sanitária, e o cidadão não pode ser mais prejudicado justamente em um momento em que mais precisa de saneamento", enfatiza Luiz Gonzaga, presidente da Abetre, observando: "O Programa Lixão Zero do MMA e o Marco do Saneamento cumprem a importante missão de salvaguardar vidas e estimular os municípios a destinarem o lixo de modo adequado, com protocolos para preservar o meio ambiente".

Efeito Cascata

O evento promovido pela Fieb, Federação das Indústrias da Bahia, na semana passada, com a presença de autoridades parlamentares e o prefeito de Camaçari, Antonio Elinaldo (DEM-BA), em defesa da manutenção do REIQ - Regime Especial da Indústria Química – ainda repercute. Estudo técnico da FGV Projetos afirma que o Estado da Bahia será o mais afetado em número de empregos perdidos – estimativa de 33 mil postos a menos de trabalho – o que é devastador para a economia do estado e do Brasil. Cada emprego gerado na indústria química tem o efeito multiplicador de 3,8 outros postos de trabalho no decorrer da cadeia e outros oito empregos na economia em geral, pelo chamado efeito renda.

Enciclopédia Negra

O BNY Mellon, instituição financeira com presença global, patrocina a exposição “Enciclopédia Negra”, que busca destacar a trajetória de personalidades afro-brasileiras apagadas da história do Brasil. A mostra pode ser conferida até 8 de novembro, na Pinacoteca de São Paulo, de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h. Com este patrocínio, o BNY Mellon reafirma seu compromisso em promover diálogos constantes sobre inclusão e sua força na diversidade. Pautas de igualdade e representatividade afro-brasileira são comumente trabalhadas pelo IMPACT Brasil, grupo de diversidade do BNY Mellon, que busca promover um ambiente igualitário e inclusivo independentemente de origens étnicas, socioeconômicas, culturais e religiosas.

Juros que não sei

O bantech digio realizou pesquisa com clientes: 80% dos consumidores escolheriam pagar o mínimo da fatura em um momento de aperto em vez de parcelar. E 50% acreditam que o valor residual é acumulado para a próxima fatura sem correção – porque não sabem ou não entendem como funcionam os juros rotativos. Os juros rotativos são justamente a taxa que incide na dívida do cartão de crédito e costuma ser muito alta – podendo variar de 150% até 250% ao ano. “Não é à toa que são conhecidos como a taxa bola de neve”, diz Marcelo Scarpa, diretor-executivo do digio. O cartão de crédito do digio não cobra juros rotativos – desde seu lançamento, em 2016. A dívida é automaticamente parcelada a uma taxa fixa, substancialmente menor do que os demais bancos.

Trabalho unido

Cinco agências das Organizações das Nações Unidas (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS e UN-Women) se comprometeram com a utilização da mediação em casos de disputas ocorridas no local de trabalho. O compromisso determina que, havendo conflitos envolvendo funcionários, essas agências recorrerão, primeiro, à mediação.

-

Inauguração

A Riachuelo inaugurou na última terça-feira, 4, sua nova loja no Campinas Shopping, no interior de São Paulo. Com 1.275m², a loja foi planejada com infraestrutura e mobiliário modernos para proporcionar uma melhor experiência de compra ao cliente.

Desconto já

Wabi fechou parceria com os melhores produtos de limpeza do mercado e está oferecendo 30% de desconto, até o próximo dia 14 ou enquanto durarem os estoques, nos produtos Veja Multiuso e Cloro Ativo, Vanish Rosa e Branco Refil Líquido e SBP Aerossol.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

