Gente & Gestão: você concorre com quem?

Fomos forjados a pensar que nossos concorrentes são aquelas empresas que possuem exatamente o mesmo produto ou serviço que fazemos ou prestamos. Isso foi a regra durante décadas ou até mesmo por séculos.

Recentemente, com as famosas “disrupções” de mercado, começamos a ter medo de que seu futuro concorrente não virá do seu próprio mercado, assim como o Airbnb impactou o mercado de hotelaria, a WeWork o de escritórios corporativos e por aí vai.

Mas o pior concorrente que você pode ter é aquele que te conhece muito. Ele tem o seu modelo mental, tem a sua formação, tem os mesmos hábitos e manias que você e tem um poder absurdo de te travar e interromper seus projetos e, por consequência, seus sonhos.

Adivinhou quem é?

Sim, é você mesmo! Seu maior concorrente, é você mesmo. Em um mundo onde a fartura de informação e de oportunidades está aí, disponível para todos (ou quase todos), sua maior barreira é a sua capacidade de ação.

Ouvi de um grande amigo e empresário que ele mede sucesso não pelo ponto de chegada e sim pelo quanto você caminhou.

Qual a sua motivação para caminhar muito? Ou você é daqueles que já se cansa só de pensar no trabalho que dá, sair do ponto A para o ponto B? Reflita com calma e seja sincero com você mesmo.

Se você pudesse se colocar no lugar do seu concorrente, você olharia para você e qual frase viria à sua mente?

1 – Caramba. Para ganhar desse concorrente vou precisar me reinventar, me esforçar mais que o normal, superar meus limites. Dá aquele frio na barriga?

Ou vem essa 2ª imagem:

2 – Esse concorrente aí está acomodado. Faz tempo que não se mexe, não faz nada novo, não me desafia.

O que quero dizer aqui é: não seja seu pior concorrente. Seja o seu MELHOR concorrente. Não perca para você mesmo.

Pode parecer básico pensar assim, mas quanto a rotina e o dia a dia te consomem e te puxam “para baixo”?

Num mundo onde tudo parece fácil, onde “influencers” fazem sucesso repentino e todos parecem viver uma vida de conto de fadas, é difícil mesmo manter sua mente sã e focada nos seus objetivos. Mas recomendo fortemente que não caia nessas armadilhas e nem desista.

O gostinho de vitória ao olhar para trás e ver que você superou a você mesmo é indescritível.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube