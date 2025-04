O que falta para 100% das pessoas trans se sentirem plenamente incluídas no ambiente corporativo?

Apenas 43% dos profissionais trans ou GNC (gênero não conformista) brasileiros se sentem confortáveis o suficiente para assumir sua identidade de gênero no ambiente de trabalho. Nesta semana, em que ocorreu o Dia Internacional da Visibilidade Trans, fazemos a pergunta: o que falta para chegarmos aos 100%?

Para Antonio Bueno, gerente de marketing na BAT Brasil, “É muito importante que as empresas estejam dispostas a ouvir, aprender, reconhecer o que falta e se comprometer com uma transformação genuína. Isso que faz as empresas que querem alavancar a agenda de Diversidade e Inclusão realmente saírem do lugar”.

Há mais de oito anos, Antonio é membro do Grupo de Embaixadores de Diversidade da BAT. Para ele, as grandes empresas precisam se atentar a:

A implementação de ações como programas de recrutamento afirmativo,

Apoio à transição de gênero ,

Treinamentos para lideranças,

Adaptação de benefícios.

Como as grandes corporações podem realizar estas ações?

Na BAT, empresa com 4,6 mil colaboradores, Antonio ajudou a desenvolver iniciativas como cobertura médica para terapia hormonal e apoio à regularização do nome social.

Atualmente, a empresa é reconhecida como uma das melhores para pessoas LGBTQIA+ trabalharem pela pesquisa HRC Equidade BR – do Instituto Mais Diversidade em parceria com a Human Rights Campaign Foundation (HRC).

“A BAT Brasil sempre teve como missão ser uma excelente empresa para se trabalhar. No caso das pessoas trans, construímos as políticas e procedimentos a partir de 2016, provocados pelas necessidades de colaboradores como o Antonio, que é um dos nossos embaixadores para o tema dentro da companhia e desempenha um papel fundamental na liderança desta agenda”, explica Júlia Vanucci, gerente sênior de Talento e Cultura na BAT Brasil, quando perguntada sobre o que motivou as ações.

A empresa também inclui um canal para denúncia de abusos e violações do código de conduta, cartilha promotora de diálogo sobre diversidade e inclusão e programa de mentoria para profissionais LGBTQIA+ – entre outras iniciativas voltadas para a cultura organizacional.

Para Antonio, o trabalho realizado na BAT foi possível graças a uma postura coletivista da empresa, que pode ser replicada em outras organizações para alcançar a impacto significativo.

“Sinto que estamos em evolução. Minha experiência mostra que é uma construção conjunta, dos colaboradores com as empresas. Mas é preciso que as companhias estejam verdadeiramente comprometidas com essa agenda e garantam que as pessoas trans não sejam contempladas apenas dentro de uma lógica de exceção. Como aconteceu comigo na BAT Brasil, é necessário que iniciativas pontuais se transformem em políticas claras e alinhadas ao negócio. Isso é transformar de verdade e construir um ambiente respeitoso onde as pessoas têm a liberdade de se expressar”, conclui.

