Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Saiba quantos brasileiros votam no exterior em 2026 e em quais países

EUA lideram lista, seguidos por Portugal e Japão: no total, quase um milhão de eleitores exercem seu direito ao voto no exterior

As eleições de 2026 viram quase um milhão de eleitores no exterior no primeiro turno (Fernando Frazão/Agência Brasil)

As eleições de 2026 viram quase um milhão de eleitores no exterior no primeiro turno (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16h37.

Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 16h39.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Quase 919 mil brasileiros residentes no exterior estavam aptos a votar nas eleições de 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os 918.876 eleitores, registrados em 134 países, votam apenas para presidente e vice-presidente; Estados Unidos, Portugal e Japão concentram cerca de 53% desse eleitorado. O total cresceu 31,82% ante 2022.

Quase 919 mil brasileiros residentes no exterior estavam aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, 918.876 eleitores estão registrados em 134 países, distribuídos em 186 cidades em cinco continentes. O contingente equivale a pouco mais de 0,5% dos aproximadamente 158,7 milhões de eleitores brasileiros.

Os Estados Unidos concentram a maior parcela do eleitorado brasileiro no exterior, com 28,89% do total. Portugal aparece em segundo lugar, com 14,67%, seguido pelo Japão, com 9,62%. Juntos, os três países reúnem cerca de 53% dos brasileiros habilitados a votar no exterior, segundo dados do TSE divulgados pelo Senado.

Diferentemente dos eleitores com domicílio eleitoral no Brasil, os brasileiros registrados no exterior podem votar apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República. O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro.

O número de eleitores residentes no exterior cresceu nos últimos anos. Em 2022, eram 697.078 brasileiros habilitados a votar no exterior, ante pouco mais de 354 mil em 2014. Na comparação com a eleição anterior, o aumento em 2026 foi de 31,82%, o equivalente a 221.798 pessoas a mais.

Perfil dos brasileiros que votam no exterior

As mulheres são maioria entre os eleitores registrados fora do Brasil, somando aproximadamente 528 mil pessoas, o que corresponde a 57% do total. Os homens representam 43%, cerca de 391 mil eleitores.

Em relação ao estado civil, 52% dos brasileiros aptos a votar no exterior são solteiros, enquanto 42% são casados. Divorciados correspondem a 6% e viúvos, a 1%. O cadastro eleitoral também inclui 6.614 pessoas com deficiência, o equivalente a 0,72% do eleitorado no exterior.

A escolaridade predominante é o ensino superior completo, que corresponde a 38% dos eleitores. Em seguida, aparecem aqueles com ensino médio completo, com 29%, e superior incompleto, com 13%. Outros 10% não concluíram o ensino médio, enquanto 5% têm ensino fundamental completo, 3% têm ensino fundamental incompleto e 1% sabe ler e escrever.

Por faixa etária, o grupo mais numeroso é o de brasileiros de 40 a 44 anos. Na sequência, aparecem os eleitores de 45 a 49 anos e os de 35 a 39 anos.

'Perguntas frequentes'

Quantos brasileiros no exterior podiam votar nas eleições de 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros residentes no exterior estavam aptos a votar em 2026. Eles estavam registrados em 134 países e 186 cidades de cinco continentes.

Quais países concentram mais eleitores brasileiros no exterior? ＋

Os Estados Unidos concentram 28,89% do eleitorado brasileiro no exterior, seguidos por Portugal, com 14,67%, e Japão, com 9,62%. Juntos, os três países reúnem cerca de 53% do total, segundo dados do TSE divulgados pelo Senado.

Em quais cargos os brasileiros residentes no exterior podem votar? ＋

Os brasileiros com domicílio eleitoral no exterior podem votar apenas para presidente e vice-presidente da República. O segundo turno das eleições de 2026 estava marcado para 25 de outubro.

Quanto cresceu o eleitorado brasileiro no exterior em 2026? ＋

O eleitorado brasileiro no exterior cresceu 31,82% em comparação com 2022, o equivalente a 221.798 pessoas a mais. O número passou de 697.078 eleitores em 2022 para 918.876 em 2026.

Qual é o perfil dos brasileiros que votam no exterior? ＋

As mulheres representam 57% do eleitorado no exterior, com cerca de 528 mil pessoas, enquanto os homens correspondem a 43%, ou aproximadamente 391 mil. Entre os eleitores, 52% são solteiros e 42% são casados.

Qual é a escolaridade predominante entre os eleitores brasileiros no exterior? ＋

O ensino superior completo é a escolaridade mais comum, com 38% dos eleitores. Em seguida aparecem o ensino médio completo, com 29%, e o ensino superior incompleto, com 13%.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026

Mais de Brasil

Lula reage e reduz vantagem, mas Flávio Bolsonaro segue favorito, diz diretor da Nexus

Janones recebe alta após ser internado com arritmia cardíaca grave

Lula protocola junto a TSE autorização para quebra de seu sigilo caso Flávio faça o mesmo

Meta responde ao TSE e nega tratamento desigual a propagandas de Lula e Flávio Bolsonaro

Mais na Exame

Ciência

Freud antecipou a neurociência? Estudo encontra paralelos em teoria sobre a mente

Negócios

iFood compra Caju e reforça aposta no mercado de vale-refeição

Esporte

GP dos Estados Unidos da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

ExameLab

WhatsApp só recebe mensagens quando você abre? Veja o que fazer