Bússola & Cia: 85% dos agendamentos médicos no Brasil são feitos por smartphones e tablets

Segundo pesquisa da Doctoralia, 85% dos agendamentos médicos no Brasil são feitos por smartphones e tablets. Ginecologia, psiquiatria e dermatologia lideram as especialidades mais procuradas.

Enquanto isso, a telemedicina avança: 87% dos pacientes já fizeram consultas virtuais, com aumento de 53% nos agendamentos de 2023 a 2024. A Irrah Tech destaca que 70% dos atendimentos já são automatizados, usando canais como WhatsApp e Facebook, e que assistentes virtuais são criados em até cinco minutos, com planos a partir de R$ 87 mensais.

Ação exclusiva

Como parte das comemorações de seus 50 anos no Brasil, o Carrefour lança uma ação exclusiva voltada a consumidores que compartilham o mesmo marco: a promoção “50 pra quem tem 50” vai oferecer um cupom de R$ 50 para clientes nascidos em 1975.

A ação é válida entre 29 de agosto e 10 de setembro, exclusivamente para clientes cadastrados no programa Meu Carrefour com a data de nascimento de 1975 informada no app. O benefício é concedido via cupom digital no aplicativo e pode ser utilizado em compras a partir de R$ 300 nas lojas Carrefour Hiper e Carrefour Bairro. Uma nova etapa da iniciativa ainda está prevista para este ano, em data a ser divulgada.

Expansão no mercado de energia

A ICONIC, joint venture entre Ipiranga e Chevron no setor de lubrificantes, acelera sua atuação no setor de energia com a meta de ampliar ultrapassar 5% de participação de mercado de energia ainda em 2025.

A estratégia tem foco no lançamento do Ipivolt NAF, novo óleo isolante elétrico de base naftênica, que recebeu investimentos de R$ 3 milhões da pesquisa até o desenvolvimento. A expectativa é que o Ipivolt NAF promova ampliação de mercados para a ICONIC em geração, transmissão e distribuição de energia, além de forte aderência de negócios em indústrias de grande porte, operadoras de petróleo, siderúrgicas, unidades fabris com subestações próprias e segmentos estratégicos como o de açúcar e etanol.

Máxima histórica

O BNB atingiu sua máxima histórica de US$ 899,77 e se consolidou como um ativo "blue-chip" no mercado cripto. Companhias como Windtree Therapeutics, Nano Labs e o fundo soberano do Butão investiram entre US$ 200 milhões e US$ 1 bilhão no token, que já é utilizado em operações corporativas e estratégias de tesouraria.

Com um índice de Sharpe de 2,5 e uma capitalização de mercado acima de US$ 125 bilhões, o BNB é a 185ª maior criptomoeda global e se destaca como investimento e porta de entrada para o ecossistema Binance.

Prêmio conquistado

O B-EPIC (Brazil Enterprise Productivity & Inclusion Club), iniciativa conjunta da Fundação Dom Cabral (FDC) e da Gerdau, foi o vencedor do prêmio Think Work Innovations, na categoria Desenvolvimento de Jovens. O programa tem como propósito impulsionar o crescimento empresarial por meio da inclusão social e do desenvolvimento de jovens aprendizes.

Levantamento inédito

O hábito de apostar ganhou espaço fixo na rotina dos brasileiros: o fim do expediente. Um levantamento inédito da Pay4Fun mostra que a maior concentração de transações em plataformas de apostas ocorre entre 17h e 21h, com pico às 18h — justamente no intervalo em que trabalhadores encerram a jornada e começam as principais competições esportivas do dia. O estudo revela que as apostas passaram a ocupar o mesmo espaço de consumo de entretenimento noturno, semelhante ao comportamento de redes sociais e serviços de streaming.

Finanças para creators

A Noodle, fintech brasileira que oferece soluções financeiras para creators e agências, registrou um crescimento de 78% em sua base de clientes entre janeiro e julho de 2025, chegando a 125 contas ativas — entre elas Brasilera, BR Mídia e Mynd — conectando a empresa a mais de 11 mil creators. Desde o lançamento da solução em fevereiro de 2024, a plataforma movimentou R$ 434 milhões em pagamentos e deve encerrar 2025 com R$ 600 milhões, um salto de 170% em relação ao ano anterior.

Crescimento no setor de alimentação fora do lar

O setor de alimentação fora do lar, que inclui bares e restaurantes, registrou crescimento de 2% na receita real no primeiro semestre de 2025 em relação a 2024, segundo levantamento da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Future Tank com base em dados do IBGE.

Apesar do saldo positivo no acumulado, junho apresentou retração de 2,2%, a primeira desde outubro de 2023, interrompendo oito meses de alta e revelando a sensibilidade do setor a variações no consumo e nos custos. Ainda assim, a atividade segue com peso relevante na economia de serviços, respondendo por parte importante da expansão de 2,5% do setor no período.

Treino high-tech em alta

De acordo com dados internacionais, o mercado global de acessórios de academia foi avaliado em US$ 10,5 bilhões em 2022 e deve alcançar US$ 18,6 bilhões até 2030, crescendo 7,8% ao ano. A tendência é impulsionada por saúde, bem-estar, digitalização dos treinos e redes sociais.

No Brasil, a Technogym lança os Connected Dumbbells, halteres de 2 a 24 kg com treinos personalizados e rastreamento via app. Conectam-se por Bluetooth, registram repetições e cargas, e usam IA no Technogym Coach para feedback em tempo real e progressão adaptada.

Inclusão digital

A colaboração entre a PayJoy e a varejista Nagem está redefinindo o acesso a smartphones em importantes capitais e cidades do Norte e Nordeste. Com a oferta de crédito facilitado e aprovação instantânea, a iniciativa permite que muitos brasileiros adquiram um novo aparelho celular, mesmo sem histórico financeiro ou com restrições no nome.

Desde o início da parceria, mais de 25 mil pessoas já foram aprovadas por meio da solução. A expansão da iniciativa segue em curso, com planos para aumentar o volume de crédito concedido, avançar para novas unidades da rede e consolidar a presença da fintech em canais de alto potencial.