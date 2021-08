Fernando Shayer lança coluna sobre aprendizagem ativa e digital na Bússola

A partir deste domingo, 15, o time de colunistas da Bússola ganha o reforço de Fernando Shayer. O especialista em educação irá trazer semanalmente discussões que envolvem a aprendizagem nesse período de Revolução Digital, tais como aprendizagem ativa, neurociência, formação de professores, e o uso de tecnologias e dados em larga escala para inclusão de todos os estudantes.

Comprometido com o cenário da educação há anos, Shayer é doutorando em Educação pela Universidade Johns Hopkins e mestre no assunto pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e co-fundador e CEO da plataforma digital de aprendizagem ativa Cloe e do ecossistema educacional Camino Education. Além disso, já foi presidente da Somos Educação (grupo de educação básica), professor em curso pré-vestibular e em projetos sociais e é conselheiro e membro de organizações ligadas ao terceiro setor como Associação Nova Escola e Instituto Proa.

“A ciência da aprendizagem tem cada vez mais indicado que estudantes aprendem quando estão aplicando conteúdos em problemas da vida real que os engajem, junto com seus colegas, por meio de muitas mídias e formatos, como vídeos, jogos, áudios, músicas e filmes”, declara o educador.

Em seu primeiro texto na Bússola, Fernando começa com uma provocação: Seus filhos estão estressados demais com os resultados na escola? O que será que a alegria de Rayssa Leal, medalhista mais jovem nos jogos olímpicos, e a tristeza da ginasta Simone Biles ao desistir da prova em Tóquio, tem a nos dizer sobre a aprendizagem? Vale a leitura!

