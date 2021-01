Feliz 2022!

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados acelerou a eleição para a Presidência da República de 2022. O calendário eleitoral foi adiantado na formação do bloco de apoio ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP), organizado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), cujo lema poderia ser: todos contra Jair Bolsonaro, já!

No barco de Maia cabe de tudo, até quem se faz de oposição para se vender mais caro ao Palácio do Planalto. E gente bastante magoada com o presidente, como a cúpula do PSL, partido que ofereceu legenda para a eleição de Bolsonaro, e depois foi abandonado.

Organizador do blocão contra o governo, Maia tem em seu partido dois ministros na Esplanada: Tereza Cristina (Agricultura) e Onyx Lorenzoni (Cidadania). Contradição pouca, meu dilema primeiro.

Há ainda questão de saber se o ponta de lança do grupo, Baleia Rossi, tem realmente um espirito oposicionista. Ele tem sido um votante fiel aos desígnios palacianos no baixo plenário. Mudaria no altar do poder?

Do outro lado, o candidato do bloco menor, Arthur Lira (PP), conta com o apoio declarado de Bolsonaro. Mesmo que Lira tenha tentando se descolar da imagem de candidato do governo, o presidente não deixou e propagou isso o quanto pode. Lira transita bem em vários partidos da esquerda, mas não conseguiu suporte formal porque passou a ostentar carimbo de Bolsonaro.

Há gente que quer votar em Lira, mas quer fazer escondido. Trair e coçar, é só votar…

*Analista político da FSB Comunicação

