Bússola Cultural: Nany People estreia peça “Como Salvar Um Casamento?”

Como Salvar um Casamento?

Onde? Teatro de Araras Maestro Paulo Russo, na Av. Dona Renata, 4901, Araras - São Paulo.

Quando? 11 de maio, às 20h.

A comédia estrelada por Nany People retorna às suas raízes teatrais. Interpretando diversos personagens, ela mostra que o humor está presente até nas divergências dos casais.

O texto aborda sete temas relacionados aos relacionamentos, desde questões como a diferença entre homem e mulher na concepção do primeiro sexo até detalhes do cotidiano de um casal com 60 anos de casamento. A peça é uma reflexão divertida e amorosa sobre a arte de amar.

Ingressos entre R$ 40 e R$ 100 no site .

“Cecilia Vicuña: Sonhar a água – uma retrospectiva do futuro”. (Reprodução/Reprodução)

Mostra panorâmica de Cecilia Vicuña na Pina

Quando? 18 de maio a 15 de setembro.

Onde? Edifício Pina Contemporânea (Grande Galeria), na Av. Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

A Pinacoteca de São Paulo apresenta “Cecilia Vicuña: Sonhar a água – uma retrospectiva do futuro”, a partir do dia 18 de maio, na Grande Galeria do edifício Pina Contemporânea.

Primeira grande mostra da artista chilena no Brasil, a retrospectiva reúne cerca de 200 obras que abrangem os 60 anos de sua produção.

Com curadoria de Miguel A. López, a mostra apresenta o compromisso de Vicuña com as lutas populares, o respeito aos direitos humanos e a proteção ambiental.

Na abertura, haverá, ainda, um pequeno solo musical no piano em formato de improvisação por Ricardo Gallo.

De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h).

Gratuito aos sábados. Nos demais dias; R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Dupla Cezar & Paulinho está completando 50 anos. (Reprodução/Reprodução)

Revelando SP em Barretos

Quando? Entre os dias 17 e 19 de maio.

Onde? No Recinto Paulo De Lima Correa, na Av. Vinte E Três - Centro, Barretos.

O maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado chega a Barretos. O evento foca principalmente na valorização da transmissão cultural de geração em geração – de pais para filhos, de mestres para aprendizes.

A festa reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional.

Entre os shows estão Cezar & Paulinho, Guito, Demônios da Garoa e a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos tocando clássicos do sertanejo. Além disso, modas de viola, congada, fandango, violeiros, música caipira e muito mais.

Gratuito.

Foto de Thereza Eugênia. (Acervo Thereza Eugênia/Reprodução)

“Maio Fotografia” no MIS

Quando? A partir de 10 de maio.

Onde? MIS, na Avenida Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

O Museu da Imagem e do Som volta a dedicar um espaço na agenda de programação para exposições exclusivamente de fotografia, com obras de artistas nacionais e internacionais.

Integram esta edição séries individuais de: Sebastião Salgado, Thereza Eugênia, Sergio Poroger, Gabriel Chaim, e Bruno Mathias.

Ingressos : R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Grátis às terças-feiras e, na terceira quarta-feira do mês, graças a uma parceria com a B3, a entrada também é franca.

Classificação indicativa 10 anos.

Mais informações no link .

Pandeiro: o que você precisa saber? (Divulgação/Divulgação)

Conheça o pandeiro

Quando? 18 de maio, das 14h30 às 15h30.

Onde? Fábrica de Cultura Iguape, na Praça Engenheiro Greenghalgh, 01 - Centro Histórico, Iguape.

Essa atividade é para quem sempre quis aprender a tocar um instrumento. O pandeiro tem sido bastante procurado por pessoas de todas as idades, principalmente por ser de fácil manuseio.

Então, venha conhecer o pandeiro e suas possibilidades. Nessa atividade, aprenda dois toques iniciantes que servem de base para uma infinidade de toques e ritmos.

Gratuito e sem necessidade de inscrição.

Para maiores de 10 anos.

Aulas de dança clássica são gratuitas. (Divulgação/Divulgação)

Aula de Dança Clássica

Quando? 25 de maio, das 10h às 11h30.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

O curso é com Beatriz Hack, ensaiadora e professora da São Paulo Companhia de Dança (capacidade para 25 pessoas).

Entrada: participação livre e gratuita, sem inscrição.

Atividade reduz o estresse e aumenta condicionamento físico. ( Divulgação/Divulgação)

Dança de Salão aos sábados

Quando? De 4 a 25 de maio. Todo sábado, das 10h às 12h.

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Para reduzir o estresse e aumentar a energia, que tal fazer aulas gratuitas de Dança de Salão aos sábados?

O professor é Rogério da Col, ator, dançarino, performer e educador na área da dança e em espaços expositivos com mais de 30 anos de experiência.

Gratuito.

Objetivo é oferecer uma experiência coletiva e também única. (Divulgação/Divulgação)

Treinamento Intensivo de Atuação

Quando? 15 a 29 de maio, das 14h30 às 18h30, sempre às segundas e quartas-feiras.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

A aula é um treinamento para atores que buscam se aperfeiçoar através de uma metodologia que se utiliza de um fluxo de exercícios e jogos pautados por uma atuação presentificada, tão importante na preparação de atuantes para séries, cinema e teatro.

O objetivo é oferecer uma experiência coletiva e também única, pois cada participante desenvolverá técnicas de criação e desenvolvimento de personagem, ação dramática versus ação física e relação com o espaço, que o deixa apto a jogar, improvisar e criar com seus parceiros de cena.

Inscrições no link .

Feira conta com grupos de artesãos locais. (Divulgação/Divulgação)

Feira de artesanato em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? 11 a 19 de maio, sábado e domingo das 10h às 16h.

Apoiar a economia criativa no município de Brodowski (SP) é uma das iniciativas do Museu Casa de Portinari. Para isso, a instituição promove feiras de artesanato aos finais de semana em sua esplanada, com grupos de artesãos locais que apresentam suas produções e técnicas em trabalhos manuais.

A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo, contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Gratuito.

Sarau do Binho mobiliza artistas e produtores da periferia. (Reprodução/Reprodução)

Sarau do Binho

Onde? Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? 11 de maio, às 14h.

Um dos mais antigos saraus realizados na cidade de São Paulo, o Sarau do Binho mobiliza artistas e produtores da periferia, proporcionando ao público a possibilidade de presenciar o nascimento de novos artistas, entre eles poetas e músicos.

O evento é, atualmente, uma referência de espaço indispensável de discussão e de produção de programação cultural.

Gratuito.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube