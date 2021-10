Extra Hiper de todo Brasil arrecada brinquedos para o Dia das Crianças

A rede de Hipermercados Extra, por meio do Instituto GPA, controlada pelo grupo varejista GPA, realiza até este domingo, 9, a campanha de Dia das Crianças Solidário 2021. A ação consiste na arrecadação de brinquedos novos para diferentes faixas etárias, que serão recolhidos em pontos de coleta dentro das lojas. Ao final, todos os brinquedos serão doados às 39 organizações sociais parceiras do Instituto GPA, braço social da companhia. A campanha conta com todas as lojas Extra Hiper do Brasil.

Ações como essas fazem parte da estratégia de atuação do Instituto GPA, que realiza diversas ações durante o ano para sensibilizar e despertar a solidariedade de clientes, colaboradores e fornecedores, por meio de campanhas sazonais, como o Dia das Crianças.

“O nosso objetivo é contribuir com um Dia das Crianças mais feliz para diversas crianças e adolescentes beneficiadas pelas instituições parceiras do Instituto GPA”, declara Renata Amaral, gerente do Instituto GPA.

