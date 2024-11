Exemplos de ofertas que são chave na estratégia de vendas nesta Black Friday

Confira um resumo das estratégias de algumas das maiores empresas brasileiras para potencializar as vendas na Black Friday:

Livelo

A Livelo promoveu a Pink Friday durante todo o mês de novembro. Os clientes aproveitaram centenas de ofertas promocionais para juntar e trocar pontos. Confira as principais ações desta sexta-feira:

Os clientes que trocarem os pontos por passagens aéreas, hotéis e aluguel de carros com destino a Lisboa recebem 60% dos pontos de volta, que serão creditados em até 30 dias úteis após o checkout/desembarque. A oferta só é válida para transações com a CVC.

KitchenAid

A marca de eletroportáteis está com a campanha Dream Friday 2024 da KitchenAid que traz descontos de até 32% em uma seleção especial de produtos, com ofertas disponíveis de 4 de novembro a 8 de dezembro.

Alelo

Entre 18 e 30 de novembro, a Alelo traz ofertas exclusivas em suas soluções voltadas para seus clientes donos de estabelecimentos comerciais. Administradores e empresários de supermercados, bares, restaurantes e similares poderão contratar alguns produtos da Alelo com precificação especial, incluindo descontos de até 85% no Alelo Antecipação de Recebíveis (ARV), e até 50% de desconto sobre a taxa do Alelo Mais Clientes – Solução que leva mais fluxo para os comerciantes.

Ajinomoto do Brasil

O esquenta para a Ajino Friday já começou na loja virtual da Ajinomoto do Brasil. Até o dia 28 de novembro, há descontos de até 30% em temperos e produtos ideais para o preparo de churrasco, como AJI-SAL® Churrasco, além de itens das marcas VONO, TERRANO e HONDASHI.

Nos dias 29 e 30 de novembro, os descontos sobem para 35% em uma seleção de produtos das marcas especiais, além de frete grátis para pedidos a partir de R$ 200,00 para as regiões Sul e Sudeste do país.

Centauro

A Centauro está com promoções imperdíveis em todo mês de novembro, durante a Black Friday 2024. Com descontos de até 80% em diversos produtos de vestuário, calçados e acessórios esportivos de grandes marcas, a varejista disponibiliza um portfólio diversificado e condições exclusivas. A promoção é válida no site e nas lojas físicas.

Panvel

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, preparou uma super promoção para a Black Friday deste ano. Ela acontece durante uma semana inteira, de 25 de novembro a 1º de dezembro, com o grande "dia D" na sexta-feira (29/11). Durante a semana especial, os clientes terão acesso a milhares de ofertas em diversas categorias, como saúde, beleza e bem-estar, com descontos de até 70%.

Black Feirão PAN Mobiauto

Na Mobiauto, marketplace de veículos do Banco PAN, mais de 3,7 mil lojas participam do Black Feirão PAN Mobiauto. Em parceria com lojas e concessionárias espalhadas por todo o País, no Black Feirão PAN Mobiauto o financiamento de carros e motos tem condições de pagamento facilitadas, com taxas a partir de 1,18%. Os clientes podem financiar até 100% do valor do veículo, em até 60 meses, tendo até 90 dias para começar a pagar.

Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e São Paulo)

Para promover a campanha de Black Friday durante todo o mês, o Grupo DPSP, responsável pelas marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, preparou uma seleção especial de ofertas.

São oferecidos descontos em medicamentos que podem ser adquiridos sem receita e produtos de cuidados pessoais, infantis e cosméticos.

Mafra Especialidades

A Mafra Especialidades, tradicional marca do setor de saúde e bem-estar, estreou seu novo site com a proposta de oferecer uma navegação mais intuitiva e estreitar o relacionamento com os consumidores.

Além da nova interface, a empresa também traz um atrativo adicional para os consumidores durante a Black Friday: a Mafra Friday, uma campanha inspirada no evento de descontos mais aguardado do ano.

FlyBy

A FlyBy, agência especializada em viagens de luxo, lança sua aguardada campanha de Black Friday com descontos de até 50% em passagens aéreas para destinos internacionais.

3 Palavrinhas

O 3 Palavrinhas, um dos maiores canais de produção de conteúdo infantil no mundo, vem fazendo promoções incríveis durante todo o mês de novembro! São descontos diários divulgados especialmente para os seguidores do perfil oficial do 3 Palavrinhas no Instagram (@3palavrinhaslojaoficial) dos mais variados produtos de toda coleção.

Kwai

O Kwai Shop, plataforma de e-commerce do Kwai lançada oficialmente há um mês, investe no formato de live commerce para engajar e facilitar as compras na primeira campanha de Black Friday. O “esquenta” da Black Friday acontecerá de 24 a 26 de novembro, e a campanha oficial, entre 27 a 29 de novembro.

Os descontos praticados no período poderão chegar a 90% dos valores dos cerca de 1.000 produtos disponíveis, que estarão divididos em 300 categorias, como fones, eletrodomésticos e celulares.

New Era

A New Era Cap, maior empresa de Headwear do mundo, fez uma seleção de produtos para os fãs adquirirem com o preço mais especial do ano. A New Era Friday traz diversas promoções, que incluem 70% off em peças selecionadas do e-commerce e 50% de desconto em itens nas lojas próprias do Shopping Cidade Jardim (SP), Shopping Mooca (SP) e Barra Shopping (RJ).

will bank

Nesta Black Friday, para incentivar os investimentos dentro do app, o banco digital will bank está oferecendo, por tempo limitado, uma oferta com alta rentabilidade no CDB.

Enquanto durarem os estoques, os clientes do will bank terão acesso ao CDB com taxas entre 135% e 230% do CDI, de acordo com o prazo do investimento e se já investiu ou não. A oferta funcionará da seguinte maneira:

Assaí Atacadista

Durante a Black Friday, o Assaí Atacadista oferece produtos com preços reduzidos em diversas categorias, como eletro, alimentos básicos, bebidas, pneus, limpeza, perfumaria e autocuidado.

Cobasi

Pioneira no conceito de megaloja de produtos para pet, casa e jardim, a Cobasi terá ofertas durante todo o mês de novembro, que estarão disponíveis no site, app e lojas físicas, chegando a até 70%.

Petlove

A Petlove traz a “Pet Friday”, período de ofertas da marca, desta vez com uma comunicação inspirada em mercados e feiras. Com duração de um mês, as opções chegam até 80% de desconto em diversas categorias de produtos, como medicamentos, rações, acessórios e brinquedos.

Reclame AQUI

O Reclame AQUI realizou uma pesquisa sobre as intenções de compra para a Black Friday 2024, revelando que o consumidor está mais cauteloso e focado em aproveitar descontos na reta final da data, a chamada “xepa das promoções”.

Em relação aos gastos, 43,54% dos consumidores planejam desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 4.000, enquanto 27,05% pretendem gastar valores mais baixos, entre R$ 100 e R$ 500.

Comgás

A Comgás, maior distribuidora de gás encanado da América Latina, anuncia campanha para a Black Friday de 2024. Entre os dias 25/11/2024 e 02/12/2024, os clientes residenciais e comerciais poderão contratar serviços como instalação de novos pontos de gás e revisão de equipamentos com isenção da taxa de visita (R$53,00).

Aramis e Urban Performance

A Aramis Inc, house of brands que contempla as marcas Aramis e Urban Performance, realiza mais uma edição da sua Best Friday. Para este ano, a marca promoverá uma série de ações promocionais durante o mês de novembro nos seus principais canais de venda: lojas físicas, e-commerce e aplicativo com ofertas exclusivas e descontos de até 75%.

MRV&CO

A MRV&CO lançou a campanha “Black November” com condições exclusivas para facilitar a compra da casa própria, abrangendo imóveis de todos os segmentos econômicos.

Até o fim deste mês, a construtora oferece esquema de cashback, com 50% do valor de entrada retornado ao cliente como desconto, que pode chegar a R$ 30 mil dependendo do empreendimento escolhido.

Vivara

A Vivara, a maior rede de joalherias da América Latina, por meio das suas marcas Vivara e Life, traz até 02 de dezembro, uma seleção especial de joias para a Black Friday 2024. Sob o tema “Joias que Encantam”, há descontos de até 50%, unindo sofisticação e qualidade.

Inter

O Inter, Super App financeiro que oferece produtos e serviços digitais integrados para mais de 35 milhões de clientes, liberou mais de R$ 1,1 bilhão em limite de crédito para a Black Friday de 2024.

Everest

A Black Friday da Everest, referência no mercado brasileiro em Purificadores de Água, oferece descontos de até 20% em seus produtos.

Loja do Mecânico

A Loja do Mecânico, principal plataforma multicanal de máquinas e ferramentas da América Latina, aposta em uma estratégia robusta para a Black Friday 2024, projetando um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano anterior. Com uma abordagem omnichannel, a campanha inclui descontos progressivos de até 80%, cupons exclusivos, consórcios facilitados, entre outros.

CNA Idiomas

O CNA Idiomas lança a Red November com descontos e condições especiais de pagamento durante todo o mês e válidos para todas as escolas do Brasil. Os novos alunos, ex-alunos e pessoas que já estudam inglês ou espanhol em outra escola (conforme regulamento) terão desconto de 70% no primeiro material didático e parcelamento em até 12x no material didático.

Burger King

A marca está com uma promoção de dois BK Franguinhos por apenas R$0,25. Para anunciar a promoção de Black Friday, a rede enviou um PIX de um centavo para seus membros do Clube BK anunciando a oferta por preço de só uma moeda.

Popeyes

A Casa de Frango Frito está convidando todos a conhecerem o frango crocante, sequinho e suculento que só o Popeyes sabe fazer! Até dia 29 de novembro, você pode comprar dois mini-filés por só R$0,25 para se apaixonar pelo sabor da rede.

Subway

Nesta Black Friday, Subway está deixando os “sanduichinhos” da concorrência para trás. Nos dias 29 e 30 de novembro, a rede de restaurantes lança uma promoção especial para matar a fome de verdade e não pesar no bolso!

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube