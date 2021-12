Evento online da FDC discute perspectivas para o futuro da agenda ESG

Ao longo dos últimos cinco meses, a Fundação Dom Cabral (FDC), considerada o nono lugar no ranking de educação executiva do jornal britânico Financial Times, convidou mais de cinquenta especialistas, consultores, executivos e empresários para compartilharem seus conhecimentos sobre as práticas de ESG sob diferentes perspectivas. Foram realizados seis webinars e publicados mais de cinquenta artigos. Nesta quinta-feira, 16, será discutido em evento gratuito as perspectivas para o futuro da agenda ESG, às 18h, no YouTube e LinkedIn da FDC.

Muitas perguntas ainda ficaram em aberto: como o ESG está influenciando as estratégias empresariais? Qual é o papel dos investidores e grandes fundos internacionais nas práticas ambientais, sociais e de governança das empresas investidas? Como será o mercado de carbono e qual o seu impacto na economia e na competitividade brasileira? Qual é o papel das empresas na preservação da Amazônia? Como evitar que ESG se transforme em greenwashing? Certificar? Regulamentar? Que outros fatores influenciarão as estratégias e práticas ESG nas empresas em 2022?

Por isso, essas e outras perguntas serão debatidas nesse último encontro da série que reunirá os editores do projeto: Carlos Arruda, professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC, Carlos Braga, professor da FDC; Dalton Sardenberg, professor e responsável pelo Centro de Governança da FDC e Heiko Spitzeck, professor e diretor do Núcleo de Sustentabilidade da FDC.

