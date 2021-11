Evento gratuito discute a importância da inclusão social nas empresas

Nos próximos dias 24 e 25, das 19h às 21h30, alguns dos nomes mais importantes quando se trata de inclusão e diversidade irão se reunir na Conferência Diversidade Empodera que, por conta da pandemia esse será online e contará com a participação de grandes nomes como Ana Celia Minuto (da Minuto Consultoria) e Theo Van Der Loo (fundador NatuScience & ex CEO da Bayer Brasi). As inscrições devem ser feitas no site.

Realizada desde 2017, a conferência já contou com a participação de mais de três mil talentos diversos, 40 empresas e 600 colaboradores, a expectativa para esse ano é que esse número aumente.

“Sabemos o quanto é importante para as empresas terem uma política ativa de inclusão, diversidade e adotarem programas de sensibilização e letramento. Mas, como nem todas sabem ou têm acesso a melhor maneira de implementá-la, anualmente reunimos consultores especialistas e profissionais do mercado (Heads de D&I) para compartilharem ideias, questionamentos e conhecimentos sobre estratégias e boas práticas de diversidade & inclusão (seja racial, de gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e geracional)”, diz o mediador Leizer Pereira, CEO e fundador da Empodera.