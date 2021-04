Evento gratuito da Fundação Estudar reúne Grupo Boticário, Apple e XP Inc

A Fundação Estudar vai transmitir, gratuitamente, entre os dias 26 e 30 de abril, palestras, painéis e debates com os principais nomes da inovação e da tecnologia do mercado nacional e mundial: o Brazil Tech Trends. Durante o evento serão abordados temas sobre as principais tendências e transformações nessas áreas, além da apresentação de cases de sucesso de empreendedores brasileiros. Estão confirmados representantes de empresas como o Grupo Boticário, Apple e XP Inc.

O evento online, com inscrição gratuita, é a maior iniciativa em tecnologia e inovação da Fundação Estudar em 2021. A transmissão irá reunir líderes de startups e alguns dos mais renomados professores das melhores universidades do mundo, buscando ampliar o acesso gratuito ao conhecimento de ponta para mais estudantes e jovens brasileiros.

“Acreditamos que a tecnologia é uma das principais áreas propulsoras para o desenvolvimento do Brasil e que temos uma grande lacuna na formação de talentos com esse perfil. Assim, a Fundação Estudar criou uma nova frente de tecnologia para estimular e apoiar mais jovens estudantes, profissionais e entusiastas a seguirem uma carreira de impacto nessa área”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da fundação.

Programação

O Brazil Tech Trends convidou mulheres inspiradoras para representar o setor de tecnologia. Estão confirmadas Deborah Alves, cofundadora e CTO na Cuidas; Eduarda Bardavid, fundadora e CEO da DragApp; Nádia Leão, gerente de Transformação do Grupo Boticário; Claudia Vergueiro Massei, CEO da Siemens em Omã, no Oriente Médio; e Aline Falco, gerente de Engenharia de Software na XP Inc.

Também estão confirmados Joel Rodrigues, professor da UFPI (Universidade Federal do Piauí) e primeiro colocado no ranking Guide2Reserarch Brasil; Bruno Ghisi, cofundador e CTO na RD Station; Rafael Mello, professor da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) e fundador do AIBox Lab; Moisés Nascimento, CTO do Itaú; Gabriel Bayomi, engenheiro de machine learning na Apple; Rogério Bonatti, estagiário de pesquisa no Facebook; e Charles E. Leiserson, professor de Ciências da Computação e Engenharia no MIT e criador da linguagem Cilk.

